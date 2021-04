Uniglobe Travel & Climate Neutral Group werken duurzaam samen

Uniglobe Travel en Climate Neutral Group (CNG) zijn een samenwerking gestart op het gebied van duurzaam zakenreizen. Duurzaamheid is al jaren een onderwerp van gesprek in onze samenleving en dus ook bij veel ondernemingen.

Uniglobe Travel is zich hiervan bewust en heeft als zich ten doel gesteld om enerzijds duurzame bewustwording te creëren bij haar klanten én tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden hun CO₂-uitstoot te compenseren.

Door de vluchtgegevens te koppelen aan de vernieuwde CNG Flight Carbon Calculator wordt de CO₂-uitstoot nog nauwkeuriger berekend én kan deze desgewenst direct worden gecompenseerd. Dankzij de uitgebreide CO₂-rapportage wordt de klant in staat gesteld bewuste, maar vooral ook duurzame keuzes te maken.

Uniglobe Travel consolideert de CO₂-uitstoot van de vluchten standaard voor al haar klanten via een door CNG gecertificeerd VCS Redd+ bosproject. Het project draagt bij aan Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en is gecertificeerd volgens de hoogst mogelijke internationale, geverifieerde standaarden. Als bedrijven besluiten om hun CO₂-uitstoot via Uniglobe te compenseren, dan ontvangen zij ter verantwoording jaarlijks een certificaat.

“Er is gekozen voor een geïntegreerde oplossing waarmee probleemloos vluchtdata op een veilige manier wordt uitgewisseld. Ik ben verheugd dat onze samenwerking op deze wijze tot stand is gekomen. Hiermee kunnen wij onze klanten helpen te voldoen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. Dit is onze opvatting van maatschappelijk verantwoord ondernemen, niet alleen in woorden maar concreet vormgegeven.”, aldus Cees Klinkenberg Directeur Uniglobe Travel Holland.

“Door de keuze van Uniglobe Travel voor onze nieuwe vliegcalculator, die per vlucht specifiek de CO₂-uitstoot nauwkeurig berekent, zorgen wij samen voor een duurzame start zodra er weer gevlogen kan worden.”, voegt Marjan Verbeek, Strategisch Partnership Manager, toe.