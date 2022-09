Incentro, internationaal digitaal IT-dienstverlener, heeft als eerste IT-bedrijf in Nederland een windmolen aangeschaft en opereert hierdoor volledig CO2-neutraal. Incentro heeft als doel om in 2025 volledig klimaatneutraal te ondernemen en de voetafdruk van alle activiteiten terug te brengen naar nul. Dankzij de aanschaf van de windmolen is dit doel al in 2022 bereikt. Samen met Climate Neutral Group is een inschatting gemaakt van de primaire CO2-uitstoot van de activiteiten van Incentro. Denk hierbij aan de kantoren, de servercapaciteit en de mobiliteit van medewerkers.

Ruimschootse CO2-compensatie dankzij windmolen

Climate Neutral Group berekende dat de totale energiebehoefte van alle bedrijfsactiviteiten van Incentro in 2021 1,3 GWh bedroeg. De windmolen, geplaatst in Hindeloopen, produceert jaarlijks ongeveer 2,2 GWh aan energie en compenseert daarmee ruimschoots het verbruik van Incentro. Daarmee is de gewenste doelstelling om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn, al in 2022 behaald.

Stef Lagomatis, CEO van Incentro: “Onze missie is om duurzame groei mogelijk te maken, in de breedste zin van het woord. Dit geldt voor ons als organisatie, maar ook voor onze medewerkers en onze klanten. Duurzame groei met behoud van de aarde. De windmolen is een mooie stap. We nemen hiermee verantwoordelijkheid voor groene stroom, maar de uitdaging is nu om ook bij verdere groei van het bedrijf en groei van onze klanten energieneutraal te blijven. In samenwerking met Climate Neutral Group maken we ieder jaar een inschatting van onze primaire CO2-uitstoot en zorgen we dat we op de juiste koers blijven. Binnen Incentro doen we dingen anders, maar voor ons is dat vaak heel vanzelfsprekend. Toen het idee werd geopperd om een windmolen te kopen, besloten we dus ook om dit ‘gewoon’ te doen. Bovendien zetten we met de windmolen een megastap naar onze doelstelling en compenseren we in één klap voor al onze kantoren en auto’s.”

Nu nog ter compensatie

Incentro schafte de windmolen ter compensatie aan. Op deze manier draagt de IT-organisatie bij aan het leveren van groene energie aan het net en wordt de gehele CO2-voetafdruk ruimschoots gecompenseerd. Daarnaast verplicht Incentro zichzelf zich ook in te zetten voor de verduurzaming van alle activiteiten. Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met verhuurders wil Incentro voortaan opereren vanuit klimaatneutrale kantoren, gaan ze samenwerken met ‘groene’ partners en rijdt iedereen straks honderd procent elektrisch.

Bas Ooteman, consultant bij Climate Neutral Group vertelt: “Climate Neutral Group helpt Incentro bij het verminderen van hun klimaatimpact. Onze klimaatexperts werken met innovatieve tools en maken de resultaten op weg naar ‘Zero CO2’ transparant. Wij assisteren organisaties in het doorvoeren van daadwerkelijke verandering en voorkomen daarmee greenwashing. De windmolen is een geweldige eerste stap naar volledig CO2-neutraal worden en wij kijken er naar uit om dit de komende jaren samen met Incentro uit te bouwen.”