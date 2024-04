AFAS Live, één van de grootste venues binnen de Nederlandse muziekindustrie, zet een gigantische stap in duurzaamheid door volledig over te gaan op bamboe toiletpapier van The Good Roll! Deze beslissing markeert een vooruitstrevende beweging in de evenementenindustrie, waar AFAS Live zich positioneert als een pionier en een voorbeeld voor duurzaam ondernemen.

AFAS Live wil uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn en circulair werken. Met ruim 700.000 bezoekers per jaar hebben ze een voortrekkersrol waarmee ze impact kunnen maken. Sinds 2012 is AFAS Live met trots gecertificeerd met een gouden Green Key.

AFAS Live is dé locatie waar enerzijds muziekliefhebbers van livemuziek en entertainment een totaalbeleving ervaren en anderzijds een platform biedt voor organisatoren van evenementen met een B-t-B of B-t-C karakter. Om die reden is duurzaamheid een belangrijk aspect binnen de organisatie, en wordt er (samen met facilitair partner ‘Effektief’) gestreefd naar manieren om de ecologische voetafdruk te verkleinen. De overstap naar bamboe toiletpapier is een natuurlijke progressie in dit streven.

“We zijn enthousiast over de samenwerking met The Good Roll, waarmee we onze duurzaamheidsdoelen verder realiseren. De overstap naar duurzaam bamboe toiletpapier, in zowel publieks- als backstage gebied, benadrukt onze bijdrage voor een kleinere ecologische voetafdruk en een circulaire bedrijfsvoering. Daarnaast spreken de doelen en werkwijze van The Good Roll ons aan. We kijken uit naar een goede en lange samenwerking!” – Aldus Birgitte de Winter, Directeur AFAS Live

Schone en veilige toiletten voor iedereen

Er zijn wereldwijd 2,3 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilige en schone toiletten, één derde (!) van de wereldbevolking. Daarnaast worden dagelijks 27.000 bomen gekapt voor toiletpapierproductie. The Good Roll biedt een oplossing met een uniek Nederlands concept: 100% boomvriendelijke toiletrollen van gerecycled papier of bamboe, voorzien van het EU Ecolabel en vrij van chloor, kleur- en geurstoffen. Bovenal is The Good Roll een merk met een missie en wordt er met 50% van de nettowinst toiletten gebouwd in Afrika.

The Good Roll maakt het makkelijk voor bedrijven om impact te maken. Hierdoor groeit het bedrijf sterk in de zakelijke markt, met onder andere Stayokay en Huis ter Duin als duurzame partners. The Good Roll ondersteunt bedrijven bij het inzichtelijk maken van hun impact met op maat gemaakt marketingmateriaal, zoals gepersonaliseerde wikkels, toiletbestickering en een persoonlijke impactmeter. Hiermee kunnen klanten concreet zien hoeveel bomen zijn bespaard, toiletten zijn gebouwd en levens zijn verbeterd.

Voordelen van bamboe

Papier gemaakt van bamboe is niet alleen zacht en sterk, maar heeft ook aanzienlijke milieuvoordelen. Bamboe groeit namelijk 30 keer sneller, neemt 35% meer CO2 op, en stoot 35% meer zuurstof uit dan bomen. Bovendien vereist de teelt van bamboe geen pesticiden of kunstmest en is er minder water nodig, wat resulteert in een lagere ecologische voetafdruk. The Good Roll staat bekend om hun ethische en duurzame productieprocessen, waardoor AFAS Live met vertrouwen deze overstap maakt.

AFAS Live neemt met deze stap het voortouw in het verminderen van de milieu-impact van de evenementen- en hospitality industrie en hoopt andere spelers in de sector te inspireren om soortgelijke keuzes te maken. Door de volledige overstap naar bamboe toiletpapier, laat AFAS Live zien dat het mogelijk is om milieuvriendelijke keuzes te maken zonder in te leveren op comfort!