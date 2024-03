Corendon Hotels & Resorts kondigt met trots aan dat het met al haar vestigingen in Nederland volledig overstapt op het gebruik van The Good Roll’s bamboe toiletpapier. De hotelketen, bekend van het grootste hotel van de Benelux (Corendon Village Hotel Amsterdam), markeert met deze samenwerking een belangrijke mijlpaal in de hotelindustrie.

Het initiatief is een directe reactie op de groeiende behoefte aan milieuvriendelijke oplossingen binnen de hospitality sector. Met deze stap zet Corendon niet alleen een nieuwe standaard in duurzaamheid, maar draagt het ook bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk en de promotie van circulaire economie.

The Good Roll, bekend om haar 100% boomvriendelijke en sociale toiletpapier, zet zich in voor de bouw van veilige en schone toiletten in Afrika. “Deze samenwerking met Corendon Hotels & Resorts is een fantastische stap voorwaarts in onze missie om positieve impact te maken,” aldus Sander de Klerk, mede-oprichter van The Good Roll. “Samen kunnen we laten zien dat duurzaamheid en comfort hand in hand gaan.”

Corendon’s beslissing om over te stappen op bamboe toiletpapier van The Good Roll is onderdeel van hun brede strategie om als hotelgroep de impact op het milieu te verminderen en de footprint te verkleinen. “Door te kiezen voor The Good Roll kunnen wij zelfs met zoiets simpels als toiletpapier onze duurzame en sociale ambities invulling geven. Trots om ook op deze manier impact te kunnen maken”, zegt Atacan Uslu van Corendon.

Deze samenwerking belooft niet alleen een significante bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de hotelindustrie, maar ook het bewustzijn en de betrokkenheid van gasten bij deze belangrijke kwesties te vergroten.

Schone en veilige toiletten voor iedereen

The Good Roll maakt het makkelijk voor bedrijven om impact te maken. Hierdoor groeit het bedrijf sterk in de zakelijke markt, met onder andere Stayokay en AFAS Live als duurzame partners. The Good Roll ondersteunt bedrijven bij het inzichtelijk maken van hun impact met op maat gemaakt marketingmateriaal, zoals gepersonaliseerde wikkels, toiletbestickering en een persoonlijke impactmeter. Hiermee kunnen klanten concreet zien hoeveel bomen zijn bespaard, toiletten zijn gebouwd en levens zijn verbeterd.

Er zijn wereldwijd 2,3 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilige en schone toiletten, één derde (!) van de wereldbevolking. Daarnaast worden dagelijks 27.000 bomen gekapt voor toiletpapierproductie. The Good Roll biedt een oplossing met een uniek Nederlands concept: 100% boomvriendelijke toiletrollen van gerecycled papier of bamboe, voorzien van het EU Ecolabel en vrij van chloor, kleur- en geurstoffen. Bovenal is The Good Roll een merk met een missie en wordt er met 50% van de nettowinst toiletten gebouwd in Afrika.

Voordelen van bamboe

Papier gemaakt van bamboe is niet alleen zacht en sterk, maar heeft ook aanzienlijke milieuvoordelen. Bamboe groeit namelijk 30 keer sneller, neemt 35% meer CO2 op, en stoot 35% meer zuurstof uit dan bomen. Bovendien vereist de teelt van bamboe geen pesticiden of kunstmest en is er minder water nodig, wat resulteert in een lagere ecologische voetafdruk. The Good Roll staat bekend om hun ethische en duurzame productieprocessen, waardoor Corendon met vertrouwen deze overstap maakt.

Met deze overgang positioneert Corendon zich als koploper in het verlagen van de ecologische voetafdruk binnen de hotelsector, met de ambitie om collega-bedrijven te motiveren vergelijkbare stappen te ondernemen. Met de volledige omschakeling naar bamboe toiletpapier bewijst