Vandaag opent Green Tech Ventures de digitale deuren van een uniek groeiprogramma voor ambitieuze en ‘groene’ start-ups. Het programma is ontwikkeld voor start-ups die zich richten op verduurzaming, en wordt gedreven door een ervaren groep succesvolle MKB-ondernemers met diverse expertises.

Bij elkaar hebben ze meer dan 150 jaar ervaring in succesvol ondernemen. Green Tech Ventures bestaat uit maar liefst zeven ondernemers die individueel allemaal hun strepen verdiend hebben in het ondernemersleven, en dat nog steeds doen. En nu vinden zij het tijd om iets terug te doen. Samen ontwikkelden ze een groeiprogramma waarin ze op een persoonlijke manier beginnende ondernemers willen helpen om van start-up naar succesvol bedrijf door te groeien.

Verduurzaming als focus

De gemene deler van de oprichters van Green Tech Ventures? Een diepgaande passie en interesse voor alles dat met duurzame energie te maken heeft. Mede-oprichter Adriaan Ackers legt uit: ‘Klimaatverandering is de uitdaging van onze tijd, het is duidelijk dat er nu iets moet gebeuren. En wij als ondernemers geloven als geen ander in de kracht van technologische innovatie. Of dit nu om slimme software of juist hardware gaat, met tech oplossingen kunnen we de gevolgen van klimaatverandering beperken. Daarnaast weten we dat van de 100 bedrijven die in een jaar starten, er over vijf jaar nog maar tien van over zijn. Voor ons was het dus een simpele optelsom om met onze ondernemerservaring bij te dragen op dit vlak.’

Begeleiden en investeren

In het groeiprogramma komen alle facetten aan bod die van belang zijn voor het laten groeien van je bedrijf: van het juiste netwerk en business model, tot een strategische business case en sterke marketing en sales. Naast coaching op al deze gebieden door de experts van Green Tech Ventures, zal de start-up ook geholpen worden door middel van financiering uit durfkapitaal. De aanpak kenmerkt zich dan ook door persoonlijk contact, waarbij vertrouwen en verbondenheid hoog in het vaandel staan. En dat is niet gek, want er wordt een langdurige samenwerking van minimaal drie jaar aangegaan.

Ambitie en commitment

‘De kracht van dit groeiprogramma is zo intens, dat een start-up in drie jaar de resultaten zal behalen waar anders tien jaar over wordt gedaan’, voegt Ackers toe. ‘Degenen die de pitches winnen, selecteren we omdat we geloven in hun product of dienst, maar ook vooral in hun ondernemerskracht om te willen groeien en impact te maken. Diegenen krijgen van ons dan ook 100% commitment en hands-on begeleiding door een ieder van ons. Kom je met de juiste dosis ambitie, dan krijg je dat van ons ervoor terug. En in een dusdanige mate, dat we succes durven te garanderen.’

Jouw ‘groene’ start-up in dit unieke groeiprogramma?

Wil je een plekje bemachtigen in het groeiprogramma? Alle ambitieuze start-ups met een product of service voor CO2-reductie of verduurzaming, kunnen zich aanmelden op de website: www.greentechventures.nl Uit alle aanmeldingen worden minimaal vijf start-ups gekozen om hun bedrijf te komen pitchen. Aanmelden is kosteloos en de pitches zullen begin februari 2023 worden gehouden.

