Provincie Noord-Holland heeft dit najaar opnieuw plek voor innovatieve ondernemers uit het midden- en klein bedrijf (mkb’ers) in weer een nieuwe editie van het versnellingsprogramma GO!-NH Scale. Dit programma richt zich specifiek op duurzame ondernemers in Noord-Holland met een omzet van minimaal 1 miljoen en de ambitie om flink te groeien. Met het GO!-NH programma ondersteunt de provincie ondernemers in hun ambitie om duurzaam te ondernemen en wil zo de overgang naar een duurzame circulaire economie versnellen. A

Over GO!-NH Scale

Het GO!-NH Scale traject is speciaal gericht op ondernemingen die goed ontwikkeld zijn in hun huidige markt en klaar zijn om hun innovatie op te schalen naar nieuwe markten of gebieden. GO!-NH Scale is een intensief traject van zes maanden, waarin de ondernemers toegang krijgen tot verschillende experts, coaching, workshops en netwerkevenementen. Dit alles is gericht op het versterken van de ondernemingen en het versnellen van de groei. Eerdere deelnemers van het Scale programma zijn enthousiast over hun deelname:

“In de eerste twee sessies werden we omver geblazen. Dat was echt stoelriemen vast en gas geven. De content was zo verschrikkelijk goed van de sprekers en coaches die erbij betrokken waren. Dat hadden we niet verwacht. Wat we hebben meegekregen was de focus in het bedrijf. Wij waren vooral nog bezig met concepten en R&D. We zijn nu meer gericht op het neerzetten van de beachhead, te focussen op wat we nu al hebben en Nederland als markt te veroveren. We hebben daardoor nu al zoveel meer tractie gepakt.” – Paul van Wijngaarden, Bright Kitchen – deelnemer GO!-NH Scale 2022-2023

GO!-NH Scale start in september 2023 en loopt tot en met februari 2024. Ondernemers die nog vragen hebben kunnen die stellen via de website of zich aanmelden voor een van de introductiebijeenkomsten op https://go-nh.nl/agenda.

Over GO!-NH

GO!-NH is een versnellingsprogramma die de provincie Noord-Holland aanbiedt om ondernemers verder te helpen met hun duurzame innovaties. In totaal vallen er drie trajecten onder het versnellingsprogramma: GO!-NH Accelerator, GO!-NH Growth en GO!-NH Scale . Deze trajecten sluiten op elkaar aan doordat ze zich ieder op een andere fase van de innovatie, product of dienst richten. Van startups tot gevestigde Noord-Hollandse ondernemers die verder willen en kunnen groeien.