Mobiliteitsplatform umob integreert als eerste Mobility-as-a-Service-platform (MaaS) alle Nederlandse deelscooter-aanbieders volledig. Met de toevoeging van Check, naast Felyx, GO Sharing en andere vervoersaanbieders zoals het OV, de taxi en deelfietsen, biedt umob toegang tot het gebruik van 50.000 voertuigen via één app. Niet alleen in Nederland, ook in grote steden door heel Europa kan met umob worden gereisd, met als doel de dekking over heel Europa uit te breiden.

Een MaaS-platform stelt de reiziger centraal en brengt alle reisopties samen in één app. Met alleen een account voor de MaaS-app kan dus met alle aanbieders worden gereisd en tegen hetzelfde tarief als bij de aanbieder. Naast Felyx en GO Sharing, heeft umob nu ook Check volledig geïntegreerd. Daardoor kunnen gebruikers in de gemeenten waar deelscooters beschikbaar zijn snel en gemakkelijk het vervoer boeken en betalen. Via de MaaS-app kan ook met deel(bak)fietsen, het openbaar vervoer en de taxi worden gereisd.

Bibi Jorissen, Managing Director van umob, zegt: “Het is belangrijk dat het mobiliteitsaanbod in steden en provincies een goed alternatief biedt voor het bezit van een eigen voertuig. Om dat te bereiken moet er altijd binnen drie minuten lopen een reisoptie beschikbaar zijn. Binnen steden bieden deelscooters hiervoor een oplossing, maar de dichtheid van individuele aanbieders is niet hoog genoeg. Door alle deelscooters in één app onder te brengen, zorgt umob ervoor dat er altijd een deelscooter in de buurt is zonder dat er tussen apps gewisseld hoeft te worden.”

300.000 voertuigen in Europa

Met de toevoeging van Check biedt umob nu toegang tot 50.000 voertuigen door heel Europa, waaronder Barcelona, Brussel, Lissabon, Parijs, Madrid, Milaan en Rome. Door samen te werken met internationale aanbieders, waaronder Cooltra, Bolt en Donkey Republic, heeft umob het doel om in 2024 het aanbod uit te breiden naar 300.000 voertuigen en daarmee het grootste aanbod van vervoersopties binnen Europa geïntegreerd te hebben.

Volgens Jorissen is er internationaal vraag naar een alomvattend mobiliteitsplatform: “In heel Europa wordt er gezocht naar oplossingen voor mobiliteitsproblemen in en tussen de grote steden. Ons platform vormt een onderdeel van die oplossing en daarom vinden we het belangrijk om ook internationaal overal onze service te kunnen bieden. Door nauw samen te werken met internationale mobiliteitsaanbieders kunnen we in meerdere landen snel het aanbod vergroten en de voordelen van onze MaaS-app bieden.”

Foto: Bibi Jorissen en Raymon Pouwels