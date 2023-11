Arval BNP Paribas (Arval), Europees leider in full-service leasing- en mobiliteitsoplossingen, en XXImo, toonaangevend betaal- en mobiliteitsplatform, zijn een Europese samenwerking aangegaan die begint in Nederland. Deze samenwerking maakt XXImo een belangrijke partner van Arval in Europa, met als grootste drijver de Arval Mobility Pass – een eenvoudige, innovatieve oplossing die een betaalkaart, app en beheerportaal combineert om zakelijke mobiliteit voor zowel werkgevers als werknemers eenvoudiger te maken. De Arval Mobility Pass is geïntegreerd met de geavanceerde betaaltechnologie van Visa, waardoor een brede dekking van mobiliteitsdiensten in Europa wordt gegarandeerd.

Een nieuwe stap binnen zakelijke mobiliteit

De Arval Mobility Pass geeft een nieuwe definitie aan de term zakelijke mobiliteit. Het gebruik van leasevoertuigen en daaraan gerelateerde diensten gaat voor werknemers naadloos over in de keuze voor alternatieve, duurzame mobiliteitsoplossingen. Met één enkele betaalkaart kunnen zij in heel Europa een breed scala mobiliteitsoplossingen gebruiken – van parkeren tot openbaar vervoer, deelmobiliteit, zakelijk rijden en taxi’s. Binnen Europa hebben ze dus toegang tot vrijwel alle vormen van mobiliteit en betalen deze rechtstreeks met hun fysieke of digitale Visa-kaart, Google Pay of Apple Pay, bijvoorbeeld via smartphone of smartwatch. Met de bijbehorende app hebben gebruikers gemakkelijk toegang tot een ruime keuze aan mobiliteitsdiensten en kunnen ze onder andere hun uitgaven en CO2-uitstoot bijhouden. Dit maakt het een uitkomst voor bedrijven in Nederland met 100 werknemers of meer, die vanaf 2024 verplicht de CO2-uitstoot van de zakelijke reizen van hun werknemers moeten registreren.

Werkgevers kunnen mobiliteitsbeheer stroomlijnen

Deze strategische alliantie komt niet alleen de werknemers ten goede, maar biedt werkgevers ook een pakket aan hulpmiddelen voor mobiliteitsbeheer, controle en monitoring via het Arval Mobility Pass-portaal. Dit stelt werkgevers in staat om hun mobiliteitsbeleid realtime te implementeren, op zowel individueel niveau als op groepen werknemers. Hierdoor worden mobiliteitsbudgetten gestroomlijnd en worden interne mobiliteitsrichtlijnen gemakkelijk gevolgd.

“Met de Arval Mobility Pass bieden we het ideale platform om het steeds veranderende mobiliteitsgedrag van medewerkers te ondersteunen, of ze nu een auto van de zaak rijden, met het openbaar vervoer reizen of een andere vorm van mobiliteit gebruiken. Ons doel is om tegemoet te komen aan de behoeften van onze zakelijke klanten met innovatieve multimobiliteitsoplossingen die op maat zijn gemaakt voor Mobility-as-a-Service”, zegt Amélie Phélip, Director Mobility bij Arval.

Alain van Groenendael, voorzitter en CEO van Arval Group, vult aan: “Dit nieuwe partnerschap benadrukt voor Arval het doel om de implementatie van alternatieve vormen van mobiliteit voor onze zakelijke klanten te versnellen. We willen de verschuiving naar multimobiliteit die wordt aangedreven door veranderen technologieën, werktrends en de wereldwijde ambitie om de impact van transport op milieu te minimaliseren, bevorderen.”

Patrick Bunnik, CEO van XXImo: “We zijn enthousiast om samen te werken met Arval in hun ambitie om de zakelijke mobiliteit voor bedrijven te transformeren. Met de lancering van de Arval Mobility Pass toont Arval zijn leiderschap op dit gebied. Wij bieden niet alleen een modern en betrouwbaar betaalmiddel voor mobiliteit, maar stellen met ons configureerbare platform werkgevers ook in staat het mobiliteitsbeleid naar eigen inzicht in te richten. Ik kijk uit naar een duurzame samenwerking.”

Richard Campion, Head of Fleet and Business Mobility bij Visa: “We zijn verheugd om de krachten te bundelen met XXImo en Arval om verder te innoveren op het gebied van zakelijke mobiliteit. Samen leveren we een handige en betrouwbare betaalmethode die tegemoetkomt aan de steeds veranderende mobiliteitsbehoeften van de moderne reiziger.”

Nederland is de start van deze Europese samenwerking

De Europese uitrol van deze samenwerking begint in Nederland, waar medewerkers van Arval en de andere bedrijfsonderdelen van BNP Paribas in Nederland gebruik kunnen maken van de Arval Mobility Pass. Deze persoonlijke ervaring draagt bij aan de service voor zakelijke klanten in Nederland, waarnaar Arval het aanbod binnenkort wil uitbreiden. “Van het monitoren van reiskosten tot het bekijken van de CO2-uitstoot en het soort mobiliteitsgebruik: het platform biedt een uniforme en schaalbare internationale oplossing voor verbeterd mobiliteitsmanagement. Dit maakt het een uitkomst voor bedrijven in Nederland met 100 werknemers of meer, die vanaf 2024 verplicht de CO2-uitstoot van de zakelijke reizen van hun werknemers moeten registreren” zegt Wesley van der Wal, Director Mobility bij Arval in Nederland.