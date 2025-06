Met een ultramoderne uitbreiding in Enkhuizen geeft Enza Zaden een belangrijke impuls aan haar ambities op het gebied van innovatie en verduurzaming. De opening van Dee Viate, zoals het faciliteiten gebouw van de uitbreiding heet, werd vandaag officieel geopend. De uitbreiding van 2 hectare bestaat uit een hightech R&D-kas, een duurzaam energiecentrum en een multifunctioneel bedrijfsgebouw. Deze extra capaciteit is nodig om de groei van het bedrijf te faciliteren en wereldwijd te blijven voldoen aan de toenemende vraag naar hoogwaardige groentezaden. De kas is special ontwikkeld voor de veredeling van komkommer, een belangrijk gewas binnen het assortiment van Enza Zaden. De naam Dee Viate komt van een komkommerras dat bekend staat om haar betrouwbaarheid, teeltefficiëntie en kwaliteit.

Slim, sterk en efficient

De opening van Dee Viate is een belangrijke mijlpaal binnen het masterplan voor de hoofdvestiging van Enza Zaden in Enkhuizen: een langetermijnvisie gericht op groei, innovatie en verduurzaming van de faciliteiten bij het hoofdkantoor van het veredelingsbedrijf.

‘Dee Viate staat voor onze toekomst: slim, sterk en efficiënt – precies wat we willen uitstralen,’ vertelt Andreas Sewing, Chief Scientific Officer. ‘‘Met deze hightech en duurzame uitbreiding investeren we in onze veredelingscapaciteit, in het bijzonder voor komkommer, en maken we daarmee onze belofte aan klanten waar: het leveren van de beste genetica’

Breeding to feed the world

“Dee Viate is een prachtig voorbeeld van hoe we blijven investeren in duurzame groei. We geven een concrete invulling aan onze groeiambitie én missie.,” voegt Dirk Neelis, CFO van Enza Zaden, eraan toe. “We bouwen verder aan een toekomstbestendige organisatie, voor onze collega’s, ketenpartners en toekomstige generaties. Het versterkt onze wereldwijde infrastructuur én onze missie: breeding to feed the world.”

Hightech kas en energiecentrum

De 1 hectare hightech kas is volledig ingericht op onderzoek en innovatie. In de kas vindt je verschillende type afdelingen, met elk hun eigen technologie zoals bijvoorbeeld hoogwaardige ledverlichting, ontvochtingsinstallatie en watergift systeem. Het nieuwe energiecentrum voorziet het hele nieuwe complex van energie maar ook toekomstige uitbreidingen op de site krijgen vanuit hier energie. Hierbij is rekening gehouden met allerlei verduurzamingsmogelijkheden zoals geothermie, e-boilers en warmtepompen. Op het dak liggen 936 zonnepanelen, regenwater wordt hergebruikt in het teeltsysteem, en er zijn laadpunten voor elektrische auto’s. Alles is ontworpen met het oog op een duurzame toekomst en verdere uitbreiding van de locatie in Enkhuizen.

Het aangrenzende faciliteitengebouw is multifunctioneel, met o.a. kantoren, logistiek, geconditioneerde opslag, kleedruimtes, kantine en een dakterras – allemaal binnen de fytosanitaire zone, een gebied met strikte hygienemaatregelen om de komkommerplanten te beschermen tegen ziekten.

Innovatie

Enza Zaden is voortdurend bezig met innovatie binnen de groenteveredelingssector. Haar investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn gericht op het creëren van hoogwaardige groenterassen die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen wereldwijd. In de R&D Top 30, een prestigieuze lijst van grootste investeerders in Research & Development in Nederland, staat Enza Zaden staat op de 19e plek.