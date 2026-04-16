Koninklijke Ahrend kondigt een belangrijke stap aan in de internationale uitbreiding van haar circulaire activiteiten. Vandaag opent het bedrijf een nieuwe Circulaire Hub in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd is de Circulaire Hub in Veghel uitgebreid: de operationele ruimte is vergroot van 12.000 m² naar bijna 20.000 m² en omvat nu een nieuw Circular Inspiration Centre, waar klanten de circulaire inzet van meubilair in de praktijk kunnen ervaren.

Internationale uitbreiding van circulaire diensten

Koninklijke Ahrend levert al vele jaren circulaire diensten vanuit de eigen Circulaire Hub in Nederland en heeft daarbij uitgebreide ervaring opgebouwd met het refurbishen van meubilair. Het bedrijf biedt wereldwijd circulaire diensten aan, waaronder refurbished meubilair (Revived), terugnameprogramma’s en maatwerkoplossingen voor refurbishment. Ook Furniture as a Service (FaaS) wordt lokaal aangeboden, waarbij klanten betalen voor gebruik in plaats van eigendom. Deze diensten worden ondersteund door advies op locatie van circulaire consultants, gericht op het verminderen van CO₂-uitstoot en het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.

Met de opening van een eigen Circulaire Hub in het Verenigd Koninkrijk, in samenwerking met lokale partner Renovo Services LLP, breidt Koninklijke Ahrend haar circulaire dienstverlening verder uit. De nieuwe hub maakt het mogelijk om deze diensten lokaal aan te bieden en klanten in het Verenigd Koninkrijk van dichtbij te ondersteunen.

Refurbishment expertise op schaal

Met deze uitbreiding benut Koninklijke Ahrend zijn uitgebreide ervaring in refurbishment voor een breed scala aan toonaangevende merken. Sinds 2023 zijn in de Circulaire Hub in Veghel meer dan 175.000 meubels refurbished door een team van 28 circulaire specialisten. Deze schaal en expertise stellen Koninklijke Ahrend in staat om consistente en hoogwaardige circulaire diensten te leveren in verschillende markten.

“Met deze uitbreiding laten we zien dat circulaire oplossingen internationaal schaalbaar zijn. Onze ambitie is om richting te geven aan de toekomst van de meubelindustrie door refurbishment op grote schaal en het leveren van circulaire diensten aan klanten wereldwijd.” — Rolf Verspuij, CEO van Koninklijke Ahrend

“Wij zijn trots op de samenwerking met Ahrend bij de realisatie van de Britse Circulaire Hub. We zien een duidelijke groei in de vraag naar professionele en duurzame oplossingen die organisaties ondersteunen bij hun complexe vraagstukken en ESG-ambities. Het succes van de Circulaire Hub in Veghel, waar meubels van verschillende leveranciers op grote schaal worden refurbished, laat zien dat deze werkwijze in de praktijk werkt en vormt een belangrijk referentiepunt voor de Britse markt.” — Nigel Boreham, Managing Director Renovo Services LLP

“De nieuwe Circulaire Hub in de regio Londen stelt ons in staat om bestaande en nieuwe klanten lokaal te ondersteunen. Door voort te bouwen op het bewezen model en de expertise die in Nederland zijn ontwikkeld, kunnen wij nu ook dicht bij onze klanten hoogwaardige circulaire diensten aanbieden.” — Andy Barnard, Managing Director Ahrend UK