De burgemeester van Haaksbergen, Gerard van den Hengel, ontving op 16 september bij UZIN UTZ het BREEAM-NL-certificaat voor gebiedsontwikkeling uit handen van Maikel de Laat, projectmanager van de Dutch Green Building Council (DGBC). De gemeente Haaksbergen is als eerste in Oost‑Nederland onderscheiden met het BREEAM‑NL‑certificaat (drie sterren – Very Good) voor bedrijventerrein Stepelerveld (fase 1).

Wethouder Financiën, Economie en Energie, Johan Niemans: “De BREEAM-NL-certificering met de score ‘Very Good’ is niet alleen een prachtige kroon op onze duurzaamheidsambities, het illustreert ook onze samenwerking met het bedrijfsleven. Mede dankzij UZIN UTZ hebben we dit weten te realiseren. UZIN UTZ is onze partner van het eerste uur.” Het certificaat werd dinsdag uitgereikt tijdens een werkbezoek van het college aan het bedrijf.

Eerste gecertificeerde gebied in Oost-Nederland

Maikel de Laat van de Dutch Green Building Council (DGBC) is blij dat hij het BREEAM-NL certificaat voor gebiedsontwikkeling mocht uitreiken: „Deze gebiedsontwikkeling is het eerste project in Oost-Nederland met een BREEAM-NL‑kwalificatie. Daarmee laat de gemeente Haaksbergen zien dat zij bij de koplopers behoort als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen; nog maar tien gebieden in Nederland mogen dit keurmerk dragen. Ik vind het bijzonder dat, nadat UZIN UTZ de duurzaamheidsprestaties van haar gebouw al had laten certificeren, UZIN UTZ nauw met de gemeente heeft samengewerkt om het hele gebied toekomstgericht te ontwikkelen, met veel aandacht voor de inrichting voor gebruikers en maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.”

Samen werken aan duurzaamheid en veiligheid

In 2020 hebben de gemeente en UZIN UTZ afgesproken zich samen in te spannen voor het verduurzamen van bedrijventerrein Stepelerveld en zelfs met elkaar te streven naar het behalen van het duurzaamheidscertificaat. Deze certificering is een wereldwijd erkende methode om de duurzaamheid van gebouwen én gebieden te meten en te certificeren.

In 2021 gaven de gemeente Haaksbergen en Strukton Civiel Noord & Oost het startsein voor het bouwrijp maken van het 10 ha tellende bedrijventerrein Stepelerveld (fase 1). Met deze belangrijke stap kwamen de duurzaamheidsambities van de gemeente Haaksbergen én van aanjager UZIN UTZ een stap dichterbij.

Jeroen Gerfen, manager strategische projecten bij UZIN UTZ: “Onder leiding van Stegehuis B.V. onderzocht de gemeente, samen met onder meer UZIN UTZ, Bedrijvenvereniging Stepelo, Stichting Natuur & Milieu Haaksbergen, wijkraad De Veldmaat en Strukton Civiel, hoe het bedrijventerrein op het gebied van biodiversiteit, duurzame materialen, veiligheid en mobiliteit zo goed mogelijk ingericht kon worden. De duurzaamheidsprestaties van het terrein werden vervolgens onafhankelijk beoordeeld door MAT25.”

Aandacht voor mens en natuur met een mooie bijdrage van UZIN UTZ en Nobian

In het BREEAM-NL-gecertificeerde bedrijventerrein is veel aandacht voor een veilige werkomgeving. “Dat zie je onder meer terug in de aanleg van voetpaden, fietssuggestiestroken, recreatieve wandelpaden, sporttoestellen (aangeschaft door de gemeente Haaksbergen, UZIN UTZ en Nobian) en in de aanleg van vrachtwagenparkeerplaatsen om blokkades van de rijbaan te voorkomen. Het gebruik van camera’s en LED-verlichting, die bovendien vriendelijk is voor vleermuizen, versterkt de sociale veiligheid”, licht Johan Niemans toe.

Ook ten aanzien van de natuur zijn verschillende belangrijke maatregelen genomen. De wethouder vervolgt: „We hebben de bestaande natuurstructuren en de aanwezige biodiversiteit in het gebied behouden en versterkt. We doen dit onder meer door de aanleg van een stijlrand en natuurlijke oevers voor o.a. graafbijen, bloemrijke grassen, een amfibieënpoel en een verbindingszone voor insecten zoals dagvlinders en sprinkhanen. Daarnaast is er ruim aandacht voor robuuste waterberging via wadi’s en retentievijvers, en is bewust gekozen voor zo veel mogelijk duurzame materialen. We zijn er trots op dat we hiermee deze drie sterren hebben behaald in de gebiedscertificering van BREEAM-NL. Daarmee hebben we, samen met alle betrokkenen, aangetoond dat ook bedrijventerreinen duurzaam en toekomstgericht ingericht kunnen worden.”

Foto: Links voor: Jeroen Gerfen UZIN UTZ met alle participanten.