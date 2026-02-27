De ondernemers van bedrijventerrein Mierbeek in Esbeek hebben samen met de gemeente Hilvarenbeek, Waterschap De Dommel, de Rabobank en regionale samenwerkingspartner Midpoint Brabant een Green Deal ondertekend. Met deze samenwerking werken de ondernemers aan een toekomstbestendig bedrijventerrein, met aandacht voor voldoende energie, slimme oplossingen voor drukte op het elektriciteitsnet en een veilige, praktische inrichting van het terrein.

De Green Deal richt zich op praktische maatregelen die ondernemers direct ondersteunen. Veel bedrijven ervaren dat het elektriciteitsnet steeds voller raakt. Daarom onderzoeken de partijen hoe energie slimmer kan worden gebruikt. Bedrijven stemmen hun verbruik beter op elkaar af en bekijken of een gezamenlijke Energy Hub kan helpen om pieken in vraag en aanbod op te vangen.

Daarnaast kijken de ondernemers samen met de gemeente, het Waterschap De Dommel en De Waterbank naar verbeteringen in waterbeheer. Het gaat onder meer om hergebruik van water en opvangen van piekbuien. Ook hier wordt gewerkt aan oplossingen die het terrein beter bestand maken tegen extreme weersomstandigheden.

Ook wordt er in gezamenlijkheid gekeken naar een efficiëntere logistiek en meer verkeersveiligheid op het bedrijventerrein.

“Met deze Green Deal laten de ondernemers in Mierbeek zien dat we samen werken aan een sterk en toekomstbestendig bedrijventerrein. We zoeken slimme en praktische oplossingen voor energie, ruimte en klimaat. Dat helpt de bedrijven én onze gemeente vooruit. Ik ben trots op deze samenwerking.” – Wethouder Piet Machielsen

Op het gebied van klimaat en circulariteit kiest Mierbeek voor een nuchtere en doelgerichte aanpak. Waar mogelijk worden maatregelen genomen die bijdragen aan waterhuishouding en bedrijfsvoering, zonder recreatieve voorzieningen of symbolische projecten. Circulariteit wordt verder versterkt door aan te sluiten bij initiatieven die ondernemers al zelf hebben opgezet, ondersteund door kennis en netwerken van onder andere Rabobank en Midpoint Brabant.

Volgens de ondernemersvereniging van Mierbeek is samenwerking de belangrijkste kracht achter de Green Deal.

“Wij willen verduurzamen op een manier die past bij een bedrijventerrein. Door samen te werken met gemeente, Rabobank en Midpoint Brabant kunnen we stappen zetten die bedrijven echt helpen en het terrein toekomstbestendig maken.” – Arjan Donders, voorzitter ondernemersverenigingbedrijventerrein Mierbeek

De Green Deal heeft een looptijd van twee jaar en vormt de basis voor verdere samenwerking tussen ondernemers en betrokken partners.