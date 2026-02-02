Na een succesvolle eerste editie keert de verkiezing De Sterren van het Bedrijventerrein in 2026 terug. Het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB Nederland) roept professionals, bedrijven en beleidsmakers opnieuw op om inspirerende projecten, initiatieven en personen te nomineren die het verschil maken op bedrijventerreinen in heel Nederland.

De verkiezing werd in 2025 voor het eerst georganiseerd en leverde direct krachtige voorbeelden op van hoe samenwerking, innovatie en doorzettingskracht bedrijventerreinen toekomstbestendig maken. De winnaars van 2025 – Jos van Asten (beste professional in de praktijk), Dicky van Keulen (beleidsmaker met impact) en Stichting Indusym (beste product/dienst) – lieten zien dat impact op bedrijventerreinen begint bij mensen die durven te verbinden en te vernieuwen. Hun aanpak en resultaten kregen brede waardering vanuit het werkveld en vormden inspiratie voor vele anderen. Met de editie van 2026 bouwt PVB voort op dat succes.

Verhalen die anderen in beweging brengen

Met De Sterren van het Bedrijventerrein wil PVB goede voorbeelden zichtbaar maken en delen. Bedrijventerreinen staan voor grote opgaven op het gebied van energie, klimaatadaptatie, vergroening, veiligheid en samenwerking. Juist daarom is het belangrijk om te laten zien wat er al wél lukt – en wie daar achter zitten.

De verkiezing richt zich op initiatieven die niet op papier blijven steken, maar aantoonbaar bijdragen aan duurzamere, aantrekkelijkere en economisch sterke bedrijventerreinen.

Drie categorieën

In 2026 kan er opnieuw worden genomineerd in drie categorieën:

Beste professional in de praktijk

Voor parkmanagers, aanjagers en ondernemende verbinders die samenwerken aan thema’s als verduurzaming, veiligheid, vergroening of innovatie.

Voor bedrijven en leveranciers met een oplossing die bedrijventerreinen concreet vooruithelpt.

Voor ambtenaren en publieke professionals die met visie, lef en samenwerking het verschil maken.

Nomineren kan voor jezelf, maar juist ook voor anderen die volgens jou erkenning verdienen.

Nomineren, stemmen en jurybeoordeling

Nominaties voor de editie 2026 kunnen worden ingediend via de website van PVB. Na sluiting van de nominatieperiode volgt een publieksstemming waarmee per categorie finalisten worden bepaald. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de finalisten vervolgens op onder meer impact, innovatie, samenwerking, duurzaamheid en schaalbaarheid.

Bekendmaking tijdens jaarevent Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

De winnaars van De Sterren van het Bedrijventerrein 2026 worden bekendgemaakt tijdens het jaarevent Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Dit evenement brengt jaarlijks honderden professionals samen: van ondernemers en parkmanagers tot gemeenten, provincies, ministeries, netbeheerders en financiers. In 2026 vindt het evenement plaats op donderdag 18 juni in Arnhem.

Net als in 2025 ontvangen de winnaars een professionele videoreportage, zodat hun verhaal breed gedeeld kan worden en anderen inspireert om zelf in actie te komen.

Over PVB

Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland

Voor Nederland is het van groot belang dat bedrijventerreinen verduurzamen en vergroenen. De 3.800 bedrijventerreinen in ons land vormen de ruggengraat van onze economie. Er werken ruim 3 miljoen Nederlanders; 40% van het bruto binnenlands product wordt hier verdiend.

Toch ligt hier nog een groot onbenut potentieel als het gaat over energie, biodiversiteit, ruimte en klimaat. Daarom is PVB is in het leven geroepen om de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in Nederland te helpen versnellen.

Dat vraagt om vergaande samenwerking tussen bedrijfsleven en publieke partijen. PVB ondersteunt dat proces. Wij bieden de basisexpertise aan. Parkmanagers & ondernemers, gemeenten en vastgoedeigenaren kunnen daarmee samen aan de slag.