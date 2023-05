Udea breidt na de succesvolle eerste introductie haar verpakkingsvrije assortiment verder uit met statiegeldpotten gevuld met biologische basisproducten zoals noten, pitten en zuidvruchten. De potten – met de merknaam Wisselwaar – zijn te koop in zowel de Ekoplaza Foodmarqt, de winkels en webshop, maar ook in de betere biospeciaalzaken.

Kelly Wubbolts, Category Manager bij Udea: “Bij diverse zuivelproducten is het al heel normaal: de glazen statiegeldfles. Waarom gebruiken we dat systeem eigenlijk niet voor veel meer producten? Dit systeem biedt namelijk het gemak van goedgevulde statiegeldpotten in combinatie met aantrekkelijke prijzen een belangrijke incentive is voor gedragsverandering bij onze klanten. Dat dit concept goed wordt omarmt werd onlangs nog bevestigd door de nominatie voor de Packaging Awards 2023 in de categorie duurzame voeding!

Eerder introduceerden we al cereals, peulvruchten en rijst & granen, dat wordt nu uitgebreid naar andere categorieën (noten, pitten en zuidvruchten). Bijvoorbeeld Nederlandse pompoenpitten van topkwaliteit, geteeld door kweker Edwin Smits uit De Heurne, een luxe zadenmix, gemengde noten, maar ook Deglet Nour dadels en gedroogde mango. Het is een combinatie tussen bijzondere producten en hardlopers.

“De afgelopen jaren is ons verpakkingsvrije assortiment al enorm gegroeid. Denk aan sap van Luna e Terra, zuivel van Zuiver Zuivel, toetjes van Laitois in statiegeldverpakkingen. Ook werken we aan herbruikbare verpakkingen, denk aan tasjes, eierdoosjes et cetera. En daar waar het (nog) niet in een statiegeldverpakking kan, proberen we de verpakking te reduceren, recyclebaar te maken en van gerecycled materiaal.”

Haalbaar streven

In totaal kopen we in Nederland 26 miljard plastic voedselverpakkingen per jaar. Wereldwijd groeit de plasticproductie met 4% per jaar en de hoeveelheid op de markt gebrachte plastic in Nederland stijgt jaarlijks met 2%. Dat is bijna 3.300 plastic verpakkingen per huishouden. In Nederland produceerden we in 2021 zo’n 9.937.000 ton afval, wat neerkomt op 571 kilogram afval per persoon. Dat is meer dan het Europese gemiddelde volgens partijen als Kassa en Milieu Centraal. Tegelijkertijd wil de Europese commissie de stroom verpakkingsafval per inwoner fors verminderen. “Hoewel we eerder meer dan minder plastic gaan gebruiken, rekenden onderzoekers van ING uit, dat als we allemaal 5 verpakkingen per jaar minder gaan gebruiken, we deze stijgende trend kunnen keren. Een haalbaar streven. Op dit moment hebben we met Wisselwaar al bijna 38.000 verpakkingen bespaard.”

Oplossing op korte termijn

Kelly vervolgt: “Dat opgeteld bij onze positieve ervaringen met het statiegeldsysteem, hebben we met hen een systeem opgezet om onze klanten op korte termijn te helpen om hun boodschappen – al op korte termijn – een stuk milieu- en klimaatvriendelijker te maken. Daarbij nemen we natuurlijk ook de lessen mee van onze concullega’s, zoals Albert Heijn, die ook hun uiterste best doen op dit consumentengedrag te veranderen, maar moeite hebben om de consument mee te krijgen. Daarom kiezen wij er nu voor om naast een zelftapsysteem de consument onze basisproducten ook in goedgevulde statiegeldpotten aan te bieden. Gemak dient tenslotte de mens.”