UBQ Materials, een klimaattechnologische ontwikkelaar van geavanceerde materialen op basis van afval, introduceert vandaag zijn Sustainability Product Portfolio. Het nieuwe, uitgebreide productportfolio van duurzame biomaterialen omvat drie materiaalvervangers en additieven, evenals twee modificatoren. Elke productlijn heeft unieke en complementaire eigenschappen. Deze zijn zorgvuldig ontwikkeld om te voldoen aan specifieke duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder circulariteit, meer verwerking van afval, verhoogd gebruik van gerecycled materiaal en het verwijderen en vermijden van emissies.

De diverse UBQ-materialen zullen grotendeels worden geproduceerd in de nieuwe geavanceerde fabriek in Bergen op Zoom. Deze allereerste grootschalige fabriek van UBQ Materials wereldwijd heeft de capaciteit om jaarlijks 104.600 ton regionaal afval om te zetten in een duurzaam en recyclebaar alternatief voor plastic dat gebaseerd is op fossiele grondstoffen.

“Wie nu al op zoek is naar alternatieven voor traditionele materialen, weet hoe moeilijk het is om duurzaamheid met productprestaties te combineren. Zelfs het gebruik van minimale hoeveelheden UBQ kan bedrijven helpen om een CO2-negatieve status te bereiken, wat een win-winscenario oplevert voor duurzaamheid en het bedrijfsleven,” zegt Patricia Mishic O’Brien, CCO van UBQ Materials. “Onze klanten ervaren steeds meer verplichtingen inzake duurzaamheid. Bedrijven die UBQ gebruiken, verwerven daarmee een marktvoordeel. Hierdoor kunnen ze namelijk hun duurzaamheidsdoelstellingen behalen en tegelijkertijd hun prijsvoordeel behouden of zelfs verhogen.”

Balans tussen prestaties en duurzaamheid

De nieuwe materiaalvervangers en additieven, allemaal gebaseerd op de wereldwijd gepatenteerde ‘waste-to-materials’- benadering van UBQ Materials, zijn ontworpen om prestatieproblemen op te lossen die vaak voorkomen bij de integratie van duurzame alternatieven. De productlijnen zijn geschikt als duurzaamheidsadditieven (10% tot 30% UBQ-gebaseerd materiaal) of als materiaalvervangers (25% en meer UBQ-gebaseerd materiaal). Dit stelt compoundeurs en fabrikanten in staat om het juiste gehalte te bepalen om een balans te creëren tussen consistente functionaliteit en duurzaamheidsvoordelen.

“Duurzame productontwikkeling werd in het verleden belemmerd door materiaalefficiëntie. Nu kunnen compoundeurs, productfabrikanten en ontwerpers zich richten op de positieve mogelijkheden van duurzaamheid binnen hun activiteiten en productlijnen,” aldus Mishic O’Brien. “Onze prioriteit is om een volledig spectrum aan functionele duurzaamheidsopties te bieden. We hebben er alle vertrouwen in dat onze nieuwe productlijnen zowel onze klanten ten goede zullen komen als in de toekomst een aanzienlijke bedrijfsgroei voor UBQ Materials zullen opleveren.”

Op maat gemaakt voor verschillende duurzaamheidsbehoeften

Het productportfolio omvat drie biogebaseerde duurzaamheidsadditieven en materiaalvervangers, elk op maat gemaakt voor verschillende duurzaamheidsbehoeften, waaronder circulariteit, recyclebaarheid, lage koolstofvoetafdruk en klimaatpositiviteit:

– UBQ ClimaPos: Een biogebaseerd, klimaatpositief duurzaamheidsadditief dat de verwijdering en vermijding van broeikasgassen mogelijk maakt. Het helpt bedrijven bij het behalen of overtreffen van ambitieuze klimaatdoelstellingen. UBQ ClimaPos heeft bewezen toepassingen voor onder andere plantenbakken, transportboxen voor huisdieren en raamprofielen.

– UBQ Q-serie: De Q-serie, voorheen bekend als UBQ, is een beproefde standaard materiaalvervanger die één-op-één kan worden vermengd met de meeste polymeren. Het is geschikt voor gebruik in verschillende sectoren, waaronder de auto- en mobiliteitssector, de bouwsector, en in logistiek en supply chain. Wanneer de eigenschappen van het eindproduct dit toelaten, kan het ook zelfstandig worden gebruikt.

– UBQ Industrial: UBQ Industrial is een materiaalvervanger ontworpen voor hoogwaardige functionaliteit en betrouwbaarheid bij operationeel gebruik, variërend van transportpallets in de logistiek tot bitumendakbedekking of voor de bouwinfrastructuur. Het is een kostenefficiënte materiaalkeuze wanneer functionaliteit belangrijk is dan uiterlijk.

Deze primaire formuleringen kunnen worden gecombineerd met aanvullende modificatoren of versterkers om de gewenste eigenschappen te bereiken, de productontwikkeling te optimaliseren en het giswerk bij de productie van producten te verminderen. Ondersteunende formuleringen voor extra voordelen zijn onder andere:

– UBQ Nclozur: Een duurzaamheidsmodificator voor geurvermindering, ideaal voor binnen- en interieurtoepassingen, waaronder auto-interieurs, consumentenproducten, vloeren, schoeisel en de onderkant van tapijten.

– UBQ Impact: Een verbeteraar die zich mengt met een reeks polymeermatrices om aan de prestatievereisten te voldoen. Hierdoor kunnen bedrijven klimaatpositieve circulariteit toevoegen aan uiteenlopende toepassingen zoals vlonders, kantoormeubilair en autoportierspiegels.

Door slechts vijf procent van een UBQ-materiaalvervanger of additief te gebruiken, kunnen bedrijven – zowel in één producttoepassing als in de toeleveringsketens – meer circulariteit, CO2-neutraliteit of zelfs een CO2-negatieve (of klimaatpositieve) status bereiken.

“Jarenlang hebben we samengewerkt met onze klanten aan proeven en applicatieontwikkeling. We hebben dit portfolio ontwikkeld om de reis naar circulaire productiepraktijken te stroomlijnen”, zegt Gil Felus, Chief Operations Officer en Chief Innovation Officer van UBQ Materials. “Hiermee kunnen bedrijven duurzaamheid en winstgevendheid op een eenvoudige manier in balans brengen.”

UBQ Materials zal samenwerken met compoundeurpartners, bedrijven uit de value-chainsector, merkenbouwers en productontwikkelingsteams om de ideale formulering op maat te maken voor elke specifieke toepassing.