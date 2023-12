Keter, ‘s werelds grootste fabrikant van op hars gebaseerde huishoudelijke meubels en tuinproducten, gaat de biogebaseerde kunststofvervanger van UBQ Materials voortaan in meerdere nieuwe productlijnen gebruiken. De klimaattechnologische ontwikkelaar UBQ Materials verwerkt ongesorteerd huishoudafval tot UBQ, een duurzaam en recyclebaar alternatief voor plastic, onder andere in een gloednieuwe fabriek in Bergen op Zoom. Door nog meer UBQ als grondstof te gebruiken kan Keter Scope 3-emissiebeperking opnemen als onderdeel van zijn duurzaamheidsstrategie en nog meer vooruitgang boeken bij het behalen van zijn ESG-doelstellingen.

Keter zal naast 55 procent gerecycled materiaal in de totale productie ook 5 à 10 procent UBQ verwerken in een nieuwe lijn ecoproducten die het door UBQ Materials gecreëerde label ‘Made With UBQ’ zullen dragen, en waarmee een nieuw niveau van duurzaamheid wordt bereikt. De ‘Made with UBQ’-lijn zal producten bevatten in de categorieën huis, tuin en opslag, waarmee Keter zijn positie als marktleider op het gebied van duurzaamheidsinnovatie verstevigt. Keter brengt onder andere producten op de markt onder bekende merknamen als Allibert en Curver.

“We zetten ons in om onze sector ten goede te transformeren. We werken al een aantal jaar samen met UBQ Materials en zijn vastbesloten om verder te gaan dan onze doelstellingen voor gerecycled materiaal. UBQ biedt een veel grotere impact,” zegt Iftach Sachar, Managing Director van Indoor Categories bij Keter. “Door onze schaalgrootte te combineren met het klimaatpositieve materiaal van UBQ, kunnen we tastbare producten leveren die een meetbare impact hebben op het milieu. Dit zal worden benadrukt op COP28, waar we samen actie ondernemen tegen klimaatverandering door een echte oplossing te leveren.”

Nederlands afval

UBQ’s nieuwe fabriek in Nederland, die aan het eind van het jaar operationeel zal zijn, zal het productieproces van de nieuwe productlijn versnellen. Met een jaarlijkse capaciteit van 80.000 ton UBQ zal Keter de integratie van dit alternatief voor plastic in zijn Europese productiefaciliteiten versnellen. Bovendien stimuleert het gebruik van UBQ-materiaal, afkomstig van de fabriek in Bergen op Zoom, de circulaire economie door regionaal afval om te zetten in brandstof voor lokale productie.

“Samenwerken met klanten om de koolstofuitstoot zoveel mogelijk te vermijden en te verwijderen heeft een reële impact op het klimaat,” zegt Albert Douer, Co-CEO en voorzitter van UBQ Materials. “Keter is een pionier in het combineren van nieuwe en gerecyclede kunststoffen als onderdeel van materiaalinnovatie. Voortbouwend op de samenwerking van de afgelopen jaren stellen we de nieuwe norm voor duurzame innovatie waaraan de industrie moet voldoen, waarbij het verwijderen en vermijden van koolstofemissies centraal staat.”

Ontmoeting op COP28

Tijdens COP28 ging medeoprichter en Co-CEO van UBQ Materials Jack ‘Tato’ Bigio in gesprek met Edward Johnson, Keters Managing Director voor Groot-Brittannië, Ierland en Scandinavië. Dat gebeurde in het panelgesprek over ‘Climate Partnerships: Corporate – Startup Collaboration for Net Zero Targets’ in het UNFCCC Global Innovation Hub Pavilion. Tijdens deze sessie ging het over succesvolle samenwerkingen tussen bedrijven en startups die zich richten op het behalen van net-zero doelen. De twee leidinggevenden bespraken hoe Keter dankzij de integratie van UBQ zijn duurzaamheidsdoelen heeft bereikt en wat de toekomst in petto heeft voor de langetermijnpartners.

Foto: Medeoprichter en Co-CEO van UBQ Materials Jack ‘Tato’ Bigio tijdens COP28