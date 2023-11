Cleantechspecialist UBQ Materials heeft vandaag zijn COP28-agenda aangekondigd. Het bedrijf is aanwezig op de VN-Klimaatconferentie in Dubai om zijn bewezen oplossing te presenteren waarmee huishoudelijk restafval wordt omgezet in klimaatpositief UBQ-materiaal. Het bedrijf presenteert er zijn eerste fabriek op industriële schaal, die eind 2023 operationeel zal zijn. De hightech fabriek, gevestigd in Bergen op Zoom, heeft de capaciteit om jaarlijks 104.600 ton regionaal afval om te zetten in een duurzaam en recyclebaar alternatief voor plastic.

UBQ Materials exposeert in het Israëlische paviljoen, maar heeft daarnaast ook een partnerschap aangegaan met de International Solid Waste Association (ISWA), die het allereerste Afval- en Grondstoffenpaviljoen onthulde, waarin het substantiële verband tussen afval en klimaatverandering wordt benadrukt. In dit paviljoen zal UBQ Materials ook zijn nieuwe biogebaseerde materiaal, UBQ, onder de aandacht brengen, dat door TIME is uitgeroepen tot een van de beste uitvindingen van 2023.

Deze biogebaseerde thermoplastic helpt bedrijven te voldoen aan specifieke duurzaamheidsdoelstellingen zoals afvalvermindering, circulariteit, het gebruik van meer post-consumer gerecycled materiaal en het verminderen van uitstoot. Volgens Quantis, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van milieuduurzaamheid, helpt het gebruik van elke ton UBQ effectief bij het voorkomen van 11,7 ton aan CO2-emissies en wordt er meer dan 1,3 ton afval weggehouden van stortplaatsen en verbranding.

Gali Feldboy, Global Sustainability Director van UBQ Materials: “Door deel te nemen aan het eerste Afval- en Grondstoffenpaviljoen sluiten we aan bij de missie van ISWA tijdens COP28: duidelijk maken dat de afval- en grondstoffensector een belangrijke rol te spelen heeft in de verlaging van broeikasgasemissies om zo te evolueren tot een koolstofarme toekomst. De ‘take-make-waste economie’ kan niet doorgaan. UBQ ziet afval als een overvloedig goed dat met innovatieve oplossingen kan worden omgezet in waardevolle materialen.”

Directieleden van UBQ Materials zullen bijdragen aan gesprekken tijdens COP28 die gericht zijn op echte oplossingen om klimaatverandering aan te pakken. Gali Feldboy zal als panellid deelnemen aan het programma ‘Social Entrepreneurship to Tackle Climate Change’ in het Afval- en Grondstoffenpaviljoen. Medeoprichter en co-CEO van UBQ Materials, Jack ‘Tato’ Bigio, neemt deel aan het panelgesprek over ‘Climate Partnerships: Corporate – Startup Collaboration for Net Zero Targets’ in het UNFCCC Global Innovation Hub Pavilion. Bigio zal worden vergezeld door Keter, een van ’s werelds grootste fabrikanten en verkopers van op hars gebaseerde (tuin)meubelen. Samen gaan zij in gesprek over het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen en hoe UBQ hieraan bijdraagt.

Jack ‘Tato’ Bigio, medeoprichter en co-CEO van UBQ Materials: “Het is belangrijker dan ooit dat belanghebbenden in zowel de publieke als private sector inzicht krijgen in bewezen, schaalbare en economisch duurzame oplossingen die de CO2-uitstoot meetbaar verminderen. Met de geplande start van onze Nederlandse fabriek zijn we al bezig met de selectie van onze volgende vestiging. COP28 geeft ons de kans om aan overheden, beleidsmakers en toonaangevende bedrijven over de hele wereld de kracht van UBQ te demonstreren, met als doel afvalbeheer te lokaliseren en een materiaal te creëren dat een echte circulaire economie ondersteunt.”

Foto: Productiefaciliteit van UBQ Materials in Bergen op Zoom