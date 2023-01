Hertz en Uber kondigen vandaag een Europese uitbreiding aan van hun succesvolle Noord-Amerikaanse samenwerking waardoor Hertz tegen 2025 tot 25.000 elektrische voertuigen (EV’s) beschikbaar zal stellen aan chauffeurs in Europese hoofdsteden, te beginnen in Londen en met het doel uit te breiden naar Parijs en Amsterdam. Er wordt een breed scala aan EV’s aangeboden, waaronder voertuigen van Tesla en Polestar.

Het partnerschap is een belangrijk onderdeel van de strategie van Hertz om een van de grootste elektrische verhuurvloten ter wereld uit te bouwen en van de vooruitstrevende toezegging van Uber om tegen 2030 in Europa en Noord-Amerika een emissieloos platform te worden.

Het partnerschap in Noord-Amerika heeft al tienduizenden chauffeurs die de Uber app gebruiken mogen bedienen. Tot nu toe hebben bijna 50.000 chauffeurs een Tesla gehuurd via dit programma, waarmee zij meer dan 24 miljoen volledig elektrische ritten en meer dan 260 miljoen elektrische kilometers hebben afgelegd.

De Europese uitbreiding van het partnerschap begint in januari 2023 in de vestiging van Hertz Europe in Londen en kan vervolgens worden uitgebreid naar andere Europese hoofdsteden, zoals Parijs en Amsterdam. Verdere details zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Dara Khosrowshahi, CEO van Uber: “Als het grootste mobiliteitsplatform ter wereld weten we dat onze impact verder gaat dan onze technologie. Klimaatverandering is de meest urgente wereldwijde uitdaging die we samen moeten aanpakken – nu is het tijd om te versnellen. De uitbreiding van ons partnerschap met Hertz naar Europa zal onze overgang naar zero-emissie aanzienlijk stimuleren en chauffeurs helpen hun gebruikskosten te verlagen. We streven naar een 100% elektrisch platform in heel Europa tegen 2030.”

Stephen Scherr, CEO van Hertz: “Hertz versnelt het streven naar duurzaamheid en onze samenwerking met Uber bevordert dit aanzienlijk. Door EV’s beschikbaar te maken voor rideshare-chauffeurs, dragen we niet alleen bij aan de reductie van emissies in Europese steden, maar vergroten we ook de mogelijkheden voor mensen om de voordelen van elektrificatie te ervaren. Terwijl Hertz investeert om een van de grootste EV-vloten ter wereld te creëren, zal ons partnerschap met Uber ervoor zorgen dat wij voorop blijven lopen in het snel veranderende mobiliteitslandschap in Europa.