Sinds deze week maakt Uber voor passagiers en bedrijven direct inzichtelijk hoeveel CO2 uitstoot ze kunnen besparen met een duurzame taxirit. Daarmee wil het bedrijf het bewustzijn over het belang van duurzaam rijden verder vergroten. Het doel is dat meer passagiers kiezen voor een elektrische taxirit en zien hoe ze zelf eenvoudig kunnen bijdragen aan CO2-reductie. Uber is de eerste taxi-app die dit zo inzichtelijk maakt.

De nieuwe functie in de app geeft passagiers inzicht in de geschatte besparing van CO2-uitstoot wanneer een passagier een volledig elektrische Uber Green rit neemt. De besparing wordt berekend ten opzichte van een rit in een niet-elektrisch voertuig van dezelfde afstand. Uber Green, gelanceerd in Nederland in 2020, geeft passagiers de mogelijkheid om bewust een volledig elektrische rit te boeken voor dezelfde prijs als een UberX rit. Momenteel worden er al honderdduizenden emissievrije ritten gereden via de Uber-app in Nederland.

“Passagiers kunnen nu gemakkelijk hun CO2 besparing bijhouden bij gebruik van Uber Green. We geloven in ‘meten is weten’ en dat dit een positieve invloed heeft op de beslissingen van consumenten”, aldus Maurits Schönfeld, directeur Noord-Europa bij Uber.

Chauffeurs ondersteunen bij de transitie

Uber streeft ernaar om tegen 2030 een emissievrij mobiliteitsplatform te zijn in Europa, de Verenigde Staten en Canada. Het platform werkt hard om elektrisch rijden op verschillende manieren aantrekkelijk te maken voor chauffeurs. Voor ritten met Uber Green geldt er voor chauffeurs een lagere service-fee, waardoor elektrisch rijden nog interessanter is. Ook organiseert Uber ‘Go Electric’-informatiesessies waarin de voordelen van elektrisch rijden worden uitgelegd door chauffeurs die reeds elektrisch rijden, aan chauffeurs die overwegen over te stappen naar een EV.

Uber biedt daarnaast verschillende besparingsmogelijkheden aan die elektrisch rijden aantrekkelijker maken. Zo werkt Uber samen met partijen zoals Kia, waarbij chauffeurs korting krijgen op de aanschaf van een Niro EV. Chauffeurs krijgen via Wallbox korting op het installeren van een laadpaal rondom hun huis en via bp pulse op het laden bij bepaalde openbare snellaadpleinen.

Dashboard voor bedrijven

Naast inzicht voor passagiers helpt Uber ook grootzakelijke klanten met het verminderen van hun milieu-impact. Met het Sustainability Dashboard van ‘Uber for Business’ krijgen bedrijven inzicht in de koolstofemissies van vervoer en worden opties geboden voor het maken van duurzamere reiskeuzes. Met de aanstaande CO2-registratieverplichting voor grote werkgevers ondersteunt Uber bij het ontwikkelen van gedetailleerde emissierapportage en het streven van bedrijven naar een milieubewuste bedrijfsvoering