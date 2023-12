Transavia heeft de eerste Airbus A321neo in ontvangst genomen als onderdeel van de omvangrijke vlootvernieuwing. Het nieuwe toestel landt dinsdag 19 december op Schiphol. Vanaf 5 januari 2024 voert het nieuwe vliegtuig commerciële vluchten uit. Transavia vervangt alle huidige Boeing-toestellen, de totale vlootvervanging duurt ongeveer zeven jaar. Daarmee werkt Transavia toe naar een schonere, stillere en zuinigere luchtvaart.

De komst van de Airbus draagt bij aan de doelstellingen uit het Akkoord Duurzame Luchtvaart en levert ook minder geluid voor omwonenden van de luchthavens. De Airbus A320-familie, inclusief gekozen motor, verkleint de zogeheten noise footprint tot 50 procent; een duidelijk verschil van geluidsbelasting bij zowel take-off als de nadering. Verder zorgt de Airbus voor meer dan 15 procent reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van de vorige generatie vliegtuigen.

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: ‘In het 58-jarig bestaan van Transavia is ons doel altijd geweest om vliegen toegankelijk te houden voor iedereen. Dat betekent ook dat je vliegen schoner, stiller en zuiniger maakt. Dat is onze verantwoordelijkheid en onze passagiers en partners vinden het ook belangrijk dat we die verantwoordelijkheid nemen. We investeren miljarden in nieuwe vliegtuigen en we doen meer. We investeren in startups op het gebied van elektrisch vliegen. Ook hebben we plannen om een state of the art en zero-emission hangaar voor ons vliegtuigonderhoud te bouwen. We zijn in 2022 gestart met het bijtanken van duurzame vliegtuigbrandstof SAF. In het nieuwe toestel, de A321neo, is bovendien ruimte voor bijna een kwart meer passagiers. Dat zorgt ervoor dat we meer mensen met minder hinder naar mooie bestemmingen kunnen brengen.’

Passagiers

De komst van de Airbus brengt onze passagiers ook meer comfort. De Airbus is moderner en dat is terug te zien in de ruimere cabine waar plaats is voor 232 reizigers tegen 189 in de huidige Boeing 737-800. De bredere cabine geeft een gevoel van extra ruimte, waarbij de grotere bagagebakken met verbeterde toegang ervoor zorgen dat handbagage gemakkelijker is op te bergen. Alle stoelen beschikken verder over USB-poortjes om mobiele apparatuur op te laden.

Vlootvervanging Air France – KLM

Eind 2021 plaatste Air France-KLM een order voor 100 vliegtuigen uit de Airbus A320neo-familie – met de optie om nog eens 60 vliegtuigen aan te schaffen. Deze bestelling is bedoeld om de vloot van Transavia Nederland, Transavia Frankrijk en KLM te vernieuwen en uit te breiden. De order omvat zowel Airbus A320neo als Airbus A321neo vliegtuigen. Transavia Frankrijk ontvangt in januari 2024 haar eerste Airbus. KLM verwacht de eerste Airbus medio 2024 te ontvangen. Deze vliegtuigen gaan middellangeafstandsroutes in Europa vliegen vanaf Schiphol, de grootste basis van Transavia Nederland en hub van KLM en vanaf Parijs-Orly, de grootste basis van Transavia Frankrijk.