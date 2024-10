De nieuwe nummer 1 van de Twinkle100 is Apple. Althans, op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. In de ranglijst van de grootste webshops in ons land wordt dit jaar niet alleen gekeken naar de omzet – op dat gebied is bol nog altijd oppermachtig – maar ook naar de zichtbare duurzame maatregelen. De nieuwe Twinkle100 werd vandaag gepresenteerd tijdens e-commerce evenement Shopping Today. De redactie van vakblad Twinkle rangschikt jaarlijks de grootste online verkopers in Nederland, in samenwerking met het Centre voor Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam. In de nieuwste editie is de Nederlandse online omzet gemeten over 2023. Het is een jaar dat gekenmerkt werd door een hoog aantal faillissementen in de sector, ook in deze ranglijst ontbreekt een groot aantal vaste namen. Toch zijn de online bestedingen toegenomen. De gezamenlijke online omzet steeg met vier procent ten opzichte van vorig jaar.*

Opvallend is dat Picnic dit jaar twee posities stijgt en zowel Jumbo als Wehkamp achter zich laat. Nieuwkomer bij de grootste tien is Belsimpel, dat zijn opwachting maakt op plek 9. De top-10 grootste webwinkels in ons land is als volgt:

Duurzame ranking

Dit jaar werden de grootste webshops niet alleen gerangschikt op hun omzet. Vooruitkijkend op Europese wetgeving heeft de HvA de websites van alle 300 partijen geanalyseerd en een score berekend voor de circulaire en duurzame maatregelen die zij – zichtbaar voor de consument – op hun website treffen. Daaruit komt een ‘duurzame ranking’.

Naast een duurzaam en circulair productaanbod is gekeken naar circulaire inspanningen op het gebied van leveren en retourneren, gebruik en onderhoud, en inzameling en hergebruik. De grote marktplaatsen zijn in dit onderzoek niet meegenomen, omdat het te complex bleek om daarvan het gehele assortiment in beeld te krijgen. Dit is ook het geval bij de nummer 1 in de Twinkle100: bol, dat als gecertificeerd B Corp wel een stevige duurzaamsheidsambitie heeft. De totale score die webwinkels konden krijgen bedroeg minimaal 10 en maximaal 110 punten. **

Het is belangrijk om hier te benadrukken dat het gaat om een overzicht van voor de consument zichtbare maatregelen. Sommige webwinkels doen (mogelijk) meer op het gebied van duurzaamheid en circulariteit dan ze openbaar maken via hun website. Deze uitslag is daarom eerder een onderschatting dan een overschatting van de werkelijke mate van implementatie van circulaire strategieën.

De meeste partijen bieden beperkte informatie over circulaire en duurzame producten, waarbij consumenten vaak actief moeten zoeken via zoekbalken of door een beperkt aantal filters en (onduidelijke) labels. Met de toevoeging van deze duurzame score willen Twinkle en de HvA bijdragen aan een eenduidige manier om over duurzame maatregelen te communiceren.

* NB: Een aantal bedrijven deelt geen omzetcijfers, of maakt geen cijfers bekend specifiek over de online omzet of de Nederlandse markt. In die gevallen staat in de Twinkle100 de omzet genoteerd als schatting; een educated guess op basis van de beschikbare datapunten, waaronder uitspraken in de media of in presentaties, traffic cijfers en data van andere partijen in de markt.

** Meer informatie over dit onderzoek, welke aspecten zijn onderzocht en hoe de score tot stand kwam is te vinden in de Twinkle100 en in het whitepaper De Route naar een Circulaire E-commerce van de HvA en Thuiswinkel.org dat volgende week verschijnt.