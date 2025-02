SAIL Amsterdam 2025 heeft GSES – Global Sustainable Enterprise System geselecteerd als officiële leverancier voor het meten en verifiëren van de duurzaamheid van het evenement. Dit partnerschap onderstreept de inzet van SAIL Amsterdam om niet alleen een spectaculair, maar ook een verantwoord en duurzaam evenement neer te zetten.

Met behulp van het GSES – Global Sustainable Enterprise System en Mission Control Data for Good zal de duurzaamheid van het volledige evenement worden gemeten en geverifieerd. Dit systeem richt zich op transparantie en duurzaamheid, met aandacht voor emissiereducties en circulaire oplossingen.

Met deze innovatieve benadering zet SAIL Amsterdam 2025 een belangrijke stap richting een duurzamer evenement, waarin emissiereducties, innovaties en circulaire oplossingen centraal staan.

“Wij zijn enorm trots dat we als leverancier van SAIL Amsterdam 2025 zijn gekozen,” aldus GSES. “Door onze geavanceerde meet- en verificatiemethoden kunnen we garanderen dat duurzaamheid een centrale rol speelt tijdens dit grootse maritieme evenement.” Aldus Kelly Ruigrok, CEO van GSES (Global Sustainable Enterprise System)

Over SAIL Amsterdam

SAIL Amsterdam is een van de grootste nautische evenementen ter wereld en vindt eens in de vijf jaar plaats in de hoofdstad. Sinds de eerste editie in 1975 trekt het evenement miljoenen bezoekers die samenkomen om een indrukwekkende vloot van tall ships, historische schepen en moderne vaartuigen te bewonderen. SAIL staat niet alleen bekend om zijn maritieme pracht, maar zet zich ook steeds meer in voor duurzaamheid en innovatie binnen de sector.

Over GSES

GSES is een wereldwijd erkend duurzaamheidsplatform dat bedrijven en organisaties helpt bij het meten, verbeteren en certificeren van hun duurzaamheidsinspanningen. Het systeem biedt een allesomvattende benadering van duurzaamheid, gebaseerd op internationale normen en frameworks zoals de SDG’s, ESG-richtlijnen en circulaire economieprincipes. Met haar innovatieve meet- en verificatiemethoden draagt GSES bij aan een transparante en duurzamere wereld.