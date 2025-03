Tijdens het grootse Shopping Awards Gala op vrijdagavond 28 maart in Grand Hotel Huis ter Duin heeft Dille & Kamille de prestigieuze DS Smith Sustainability Award vakprijs voor e-commerce in de wacht gesleept. Deze onderscheiding is een erkenning voor hun vooruitstrevende aanpak op het gebied van duurzame bezorging. De vakjury prees tevens de andere finalisten, Bever en Studio Anneloes, voor hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. De Shopping Awards beloont de beste webshops van Nederland.

De jury beloonde Dille & Kamille met de DS Smith Sustainability Shopping Award voor hun aanpak voor duurzame e-commerce bezorging. Met innovaties als de “Dynamic Capabilities Call” en “Dynamic Check-Out-module” tonen zij lef door fietsbezorging te omarmen en next-day delivery niet langer als norm te hanteren. In samenwerking met vervoerders realiseren zij zero-emissiebezorging en betrekken consumenten hierbij door inzichtelijke duurzaamheidsinformatie en financiële prikkels. Als pionier investeren zij niet alleen in duurzame oplossingen, maar overtuigen ook andere webshops en retailers hun voorbeeld te volgen door kennis te delen. Daarnaast dragen zij bij aan het herstel van de fietskoeriersector. Dille en Kamille laat als een van de eersten in de checkout zien welke verzendmethode de kleinste milieu-impact heeft, en stimuleert zo een gedragsverandering bij consumenten.

“Bij Dille & Kamille zijn we trots op het winnen van de duurzaamheidsaward. Ons doel is niet alleen om onze klanten te inspireren om duurzamer te leven, maar ook om de gehele e-commercebranche te inspireren om duurzamer te werken.”. Maykel Willemsen, E-commerce manager bij Dille & Kamille. Lees hier meer over het project.

Bever en Studio Anneloes geprezen als sterke finalisten

Bever heeft een sterke tweede plaats behaald met hun innovatieve circulaire winkel en bijbehorende diensten. De jury prees Bever unaniem voor hun voortrekkersrol in de transitie naar een circulair businessmodel. Hoewel een uitdaging, bewijst Bever dat circulair ondernemen haalbaar en winstgevend kan zijn door klanten actief te betrekken. Bever’s focus op een breed publiek, naast de ‘donkergroene’ consument, maakt dit initiatief bijzonder. Als inspiratiebron voor andere retailers, deelt Bever graag kennis en ervaring.

Studio Anneloes behaalde de derde plaats met hun innovatieve Retravel-platform, dat kleding een tweede leven geeft en bijdraagt aan hergebruik binnen een specifieke merkgroep. De jury waardeerde het concept en moedigt Studio Anneloes aan om hun ambities nog verder uit te breiden. Door dit initiatief voort te zetten, kan het platform een inspiratiebron worden voor andere retailers en webshops, en zo een grotere bijdrage leveren aan het terugdringen van overconsumptie en het bevorderen van een duurzamere retailsector.

Vakjury

Op 6 maart 2025 kwam de deskundige jury bijeen om drie inspirerende pitches van de genomineerde inzendingen te beoordelen. De cases zetten niet alleen verduurzaming in de retailsector in gang, maar lieten ook zien hoe deze innovaties de weg wijzen voor de toekomst van e-commerce en circulaire economie. De vakjury bestaat uit experts uit diverse sectoren: Annemarije Tillema (MVO Nederland, voorzitter), Remko Berkhout (DS Smith), Ellen de Lange (Biga Groep), Sjoukje Goldman (Hogeschool van Amsterdam), Folkert van der Molen (Van der Molen E.I.S.), Michiel van Yperen (GS1) en moderator Inge Demoed (Thuiswinkel.org)

Over de Shopping Awards

De Shopping Awards omvatten diverse categorieën, waarbij de Publieksprijzen worden toegekend op basis van een mix van publieksstemmen en beoordelingen door experts uit de branche. Daarnaast worden vijf Vakprijzen uitgereikt, gericht op actuele thema’s in de e-commercewereld, zoals logistiek en marktplaatsen. Een deskundige vakjury bepaalt de winnaars van deze prijzen, waarbij ze onder meer de ingediende motivaties beoordelen. Deze onderscheidingen erkennen de toonaangevende spelers die excelleren op cruciale gebieden binnen de dynamische e-commercesector.

