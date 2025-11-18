Met een feestelijke en inhoudelijke bijeenkomst zijn op 17 november 2025 bedrijven uit de metaalsector gemotiveerd gestart aan de tweede termijn van de IMVO-Metaalsectorovereenkomst.

De sectorovereenkomst voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) ondersteunt bedrijven om actief bij te dragen aan betere arbeids-en milieuomstandigheden in de internationale metaalsector.

De Metaalsectorovereenkomst is een samenwerkingsverband tussen metaalbedrijven, Ondernemersorganisatie FME, vakbond CNV Internationaal en maatschappelijke organisaties Terre des Hommes Nederland en Oxfam Novib. De Nederlandse overheid ondersteunt de overeenkomst.

Sleutelrol voor metaalsector

Kim Putters, voorzitter Sociaal-Economische Raad: “De metaalindustrie kan een sleutelrol spelen in het realiseren van Brede Welvaart: door het bieden van waardig werk, het stimuleren van innovatie en technologische vooruitgang, het zorg dragen voor een gezonde leefomgeving en het nemen van internationale verantwoordelijkheid in ketens en productieprocessen. Ondernemingen die deel uit maken van de sectorovereenkomst nemen gezamenlijk deze verantwoordelijkheid.”

Meerwaarde internationale samenwerking

De meerwaarde van de overeenkomst zit met name in de internationale collectieve projecten, zo bleek uit de eindevaluatie van de eerste termijn. Door gezamenlijke projecten op te zetten met bedrijven uit de metaalsector, maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers en vakbonden werd bijvoorbeeld gewerkt aan de verbetering van arbeidsomstandigheden en gezondheidsrisico’s in mijnen in Peru en Bolivia. Daarnaast is toen veel geïnvesteerd in het opbouwen van netwerken en de ontwikkeling van tools. Op deze kennis en ervaring wordt in de tweede termijn verder gebouwd.

Saïd El Haroui, afdelingshoofd IMVO, Ministerie van Buitenlandse Zaken: “Wij zijn positief over de keuze van de metaalsector om door te gaan met sectorale samenwerking. Deelname helpt bedrijven gezamenlijk risico’s voor mens en milieu in kaart te brengen en aan de slag te gaan met concrete projecten voor positieve impact. Op die manier werkt de metaalsector verder aan robuuste waardeketens en bereiden ze zich tegelijkertijd voor op Europese IMVO-regels.”

Tweede termijn van start

Bij de startbijeenkomst gingen bedrijven en partijen meteen aan de slag: zo werden prioriteiten en einddoelen voor 2029 verkend. De nadruk ligt ook deze termijn op het initiëren van internationale collectieve projecten die een positieve bijdrage leveren op het gebied van mens en milieu. Bedrijven krijgen praktische handvatten voor het toepassen van due diligence in hun bedrijfsvoering en worden voorbereid op duurzaamheidswetgeving -en regelgeving. Door samenwerking en het delen van kennis werken bedrijven aan een toekomstbestendige metaalsector.

Theo Henrar, voorzitter FME: “De technologische industrie moet trots kunnen zijn op wat ze maakt – van begin tot eind van de keten. Dat vraagt om verantwoordelijkheid voor mensenrechten, milieu en eerlijke handel. Met de Metaalsectorovereenkomst 2.0 pakken we die verantwoordelijkheid als sector samen op. We brengen onze ketens in kaart, werken aan duurzame verbetering én versterken zo onze internationale concurrentiepositie. Want innovatieve, eerlijke en duurzame groei gaan hand in hand.”

De Metaalsectorovereenkomst heeft een onafhankelijk secretariaat bij de Sociaal-Economische Raad in Den Haag.