Tien vooruitstrevende ondernemers uit Ede zijn onlangs gestart met de tweede editie van het Koploperproject Duurzaam Ondernemen Ede. In dit traject werken zij – individueel én gezamenlijk – aan toekomstbestendig, sociaal en verantwoord ondernemerschap. Het project is een initiatief van de Gemeente Ede, in samenwerking met aaff, Rabobank Vallei en Rijn en EBC – Edes Bedrijfs Contact. De begeleiding wordt verzorgd door duurzaamheidsadviseurs Elise Vonk en Monique Morée.

Het Koploperproject biedt ondernemers een praktisch en inspirerend programma waarin duurzaamheid wordt vertaald naar concrete acties binnen de eigen organisatie. Thema’s als circulair ondernemen, energietransitie, goed werkgeverschap en ketensamenwerking staan centraal. De aanpak heeft zich landelijk al ruimschoots bewezen: inmiddels hebben meer dan 550 bedrijven deelgenomen, met name binnen het mkb.

Sterke Edese samenwerking

De deelnemers aan deze tweede Edese editie komen uit uiteenlopende sectoren, waaronder industrie, dienstverlening, woningcorporaties, horeca en agrarisch ondernemerschap. Juist deze diversiteit zorgt voor waardevolle kennisuitwisseling en nieuwe samenwerkingen.

“Als EBC zijn wij trots om partner te zijn in dit project en zo bij te dragen aan een toekomstbestendige en vitale Edese economie. Het Koploperproject sluit naadloos aan bij onze ambitie om ondernemers in Ede met elkaar te verbinden en te ondersteunen bij actuele en maatschappelijke vraagstukken.”

Deelnemende organisaties

Aan deze editie nemen onder andere deel: Delinuts BV, Ingenieursbureau Land, Zwemschool ZwemZeker, Woonstede, TANATEX Chemicals, Boerderij Theetuin Mossel, Edese Zagerij, HSV Technical Moulded Parts N.V., Bit en Coffee@Work Gemeente Ede.