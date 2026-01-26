De vierde editie van de serie ‘A world in balance’ van het Capgemini Research Institute laat zien hoe organisaties omgaan met toenemende klimaatrisico’s, consumentenverwachtingen en geopolitieke druk op hun weg naar duurzaamheid.

Gebaseerd op inzichten van 2.146 senior managers van 716 toonaangevende organisaties in 13 landen en een wereldwijd onderzoek onder 6.566 consumenten, biedt het rapport een uitgebreid overzicht van duurzaamheidsstrategie, -uitvoering en -impact. Belangrijkste bevindingen zijn:

De investeringen zullen naar verwachting toenemen, maar de geloofwaardigheid van klimaatactie staat onder druk: 82% van de organisaties is van plan de investeringen in duurzaamheid te verhogen en 92% houdt vast aan de tijdlijn voor netto nul-uitstoot. Toch heeft slechts 21% gedetailleerde transitieplannen en 62% van de consumenten gelooft dat bedrijven aan greenwashing doen – wat wijst op een toenemend publiek scepticisme.

Duurzaamheid wordt gezien als een strategische waardegenerator: 67% van de managers noemt waardecreatie voor het bedrijf – winstgevendheid, efficiëntie en kostenbesparingen – als een belangrijke reden voor investeringen in duurzaamheid. Bijna de helft (49%) van de organisaties heeft al een positief rendement op hun duurzaamheidsinvesteringen behaald en 75% ziet duurzaamheid als essentieel voor toekomstbestendigheid.

Klimaatadaptatie staat op de agenda, maar de uitvoering blijft achter: ondanks de wijdverspreide klimaatgerelateerde verstoringen heeft slechts een minderheid concrete stappen ondernomen, zoals het upgraden van de infrastructuur of het aanpassen van de productie. Er blijft een kloof bestaan ​​tussen de waargenomen paraatheid en de operationele veerkracht.

AI versnelt duurzaamheid, maar de impact ervan baart zorgen: 64% gebruikt AI om duurzaamheidsdoelen te bereiken, maar slechts 32% heeft stappen ondernomen om de milieu-impact van AI te beperken. Hoewel 57% gelooft dat de voordelen opwegen tegen de milieukosten, is dit percentage gedaald van 67% in 2024, wat wijst op toenemende voorzichtigheid.

Structurele, geopolitieke en organisatorische belemmeringen blijven bestaan: de duurzaamheidsvolwassenheid is afgenomen. Geopolitieke spanningen vertragen initiatieven, volgens 65% van de leidinggevenden. Financiële beperkingen, lacunes in data en operationele silo’s vertragen de vooruitgang, terwijl de acceptatie door consumenten ook wordt beperkt door betaalbaarheid en toegang tot informatie.

Een wereld in balans 2025: Veerkracht en waarde op lange termijn ontsluiten door middel van milieuactie is essentiële lectuur voor chief sustainability officers en het bredere managementteam, inclusief leiders op het gebied van strategie, R&D, supply chain, technologie en operations. Het biedt een multidisciplinair perspectief op duurzaamheidstransformatie – het belicht waar het momentum afneemt, waarom, en welke acties hernieuwde vooruitgang kunnen stimuleren. Belangrijke acties zijn onder meer: