Een onafhankelijke tussentijdse evaluatie van het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector laat zien dat sinds de start in 2023 duidelijke vooruitgang is geboekt, maar wijst ook op enkele belangrijke uitdagingen voor de komende jaren.

De evaluatie, uitgevoerd door Huib Huyse en Hanne Van Cappellen van de KU Leuven Research Institute for Work and Society, onderzoekt de rol van het Convenant bij het bevorderen van verantwoord ondernemerschap binnen de toeleveringsketens van hernieuwbare energie.

Volgens het rapport onderscheidt het Convenant zich van andere multi-stakeholderinitiatieven door de focus op een strategisch belangrijke sector, de brede betrokkenheid van partijen uit de gehele waardeketen, de combinatie van samenwerking en inkoopprikkels, en de ondersteuning door een onafhankelijk secretariaat.

De evaluatie concludeert dat het convenant heeft bijgedragen aan verbeteringen in de due diligence-praktijken van deelnemende bedrijven, met name op het gebied van beleidsontwikkeling, risico-identificatie en communicatie. Het aantal deelnemende bedrijven is sterk gegroeid: van 16 naar 45 ondertekenaars in maart 2026, met een sterke vertegenwoordiging vanuit de offshorewindsector.

Daarnaast wordt opgemerkt dat criteria voor verantwoord ondernemerschap zijn geïntegreerd in Nederlandse aanbestedingen voor offshorewindprojecten, mede dankzij het kader dat door het convenant wordt geboden.

Tegelijkertijd stellen de onderzoekers vast dat, hoewel diverse collectieve initiatieven zijn opgestart en sommige zijn uitgegroeid tot gestructureerde werkprogramma’s, de meeste zich nog in een vroege fase bevinden. Daardoor hebben zij vooralsnog slechts beperkt geleid tot aantoonbare effecten in de praktijk.

Het rapport concludeert dat het convenant een nieuwe fase ingaat, waarin meer nadruk moet komen te liggen op uitvoering en concrete resultaten. Belangrijke uitdagingen zijn onder meer het versterken van de relatie tussen due diligence en daadwerkelijke impact, het vergroten van transparantie, het verduidelijken van verwachtingen rond collectieve actie en het omgaan met capaciteitsdruk als gevolg van de groeiende deelname.

Over het geheel genomen beschrijft de evaluatie het IMVO-convenant als een geloofwaardig platform voor samenwerking en kennisuitwisseling. Tegelijkertijd benadrukt zij dat toekomstig succes zal afhangen van het vermogen om verbeterde due diligence-processen daadwerkelijk om te zetten in tastbare voordelen voor mens en milieu.