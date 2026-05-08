De UN Secretary-General’s Independent High-Level Expert Group on Beyond GDP heeft vandaag een rapport gepubliceerd met het eerste wereldwijde plan voor hoe landen vooruitgang kunnen meten die een aanvulling vormt op het bruto binnenlands product (BBP). Het rapport van de expertgroep presenteert een dashboard van wereldwijd toepasbare indicatoren die een nieuw kompas bieden voor de vooruitgang van mens en planeet.

Al decennialang is het BBP leidend voor belangrijke beleidsbeslissingen op elk niveau wereldwijd. Hoewel het een essentiële maatstaf blijft voor de economische output, brengt het uitsluitend vertrouwen op het BBP het risico met zich mee van een onvolledig beeld van de vooruitgang – een beeld waarin de economie kan groeien, terwijl cruciale aspecten van welzijn, zoals veiligheid of milieukwaliteit, sterk achteruitgaan.

De noodzaak voor een breder begrip van vooruitgang is nog nooit zo urgent geweest. Mensen over de hele wereld raken steeds meer gedesillusioneerd door economische en politieke systemen, en milieucrisissen verergeren met de dag – terwijl het BBP blijft stijgen.

“Het BBP negeert ongelijkheid en armoede. Het meet geen milieuvervuiling. Het mist niet-monetaire aspecten van welzijn, zoals gezondheid, onderwijs en vrede.” – Nora Lustig, Co-voorzitter, High-Level Expert Group on Beyond GDP

Een praktisch hulpmiddel voor direct gebruik

Het rapport, getiteld “Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet”, beantwoordt aan een mandaat van de VN-lidstaten in het kader van het Pact voor de Toekomst uit 2024 om een ​​beperkt aantal door landen zelf ontwikkelde, universeel toepasbare indicatoren te ontwikkelen die het bbp aanvullen en verder gaan dan het BBP.

“Dit rapport is een belangrijke stap in het corrigeren van een langdurige blinde vlek in het meten van vooruitgang: de overmatige afhankelijkheid van het BBP. Het was ontworpen als een beperkte maatstaf voor economische output, maar is uitgegroeid tot een van de meest bepalende cijfers voor internationaal beleid – iets wat de opstellers ervan nooit hadden beoogd. Dit rapport doet concrete aanbevelingen voor aanvullende indicatoren die meten wat het belangrijkst is voor mens en planeet.” – António Guterres, Secretaris-Generaal van de VN

De kern van het rapport is een beknopt, direct bruikbaar dashboard dat een uitgebreide beoordeling van de vooruitgang weergeeft, inclusief welzijn, gelijkheid en inclusie, en duurzaamheid. Gebruikmakend van het bestaande wereldwijde indicatorraamwerk voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en gevestigde statistische systemen, stelt het dashboard overheden in staat het direct te gebruiken om hun besluitvorming te onderbouwen.

Het rapport vestigt ook de aandacht op gebieden die de vooruitgang bepalen, maar die vaak over het hoofd worden gezien, zoals grensoverschrijdende effecten, omdat het welzijn in het ene land vaak wordt beïnvloed door activiteiten en beslissingen in andere landen.

Voortbouwend op decennia van inspanningen, waaronder de Agenda 2030 en het Pact voor de Toekomst, vormt dit rapport een mijlpaal in een generatieproject dat nodig is om verder te gaan dan het bbp.

“Groei kan veel betekenen. Groei in onderwijs. Groei in kunst en vrije tijd. Betere gezondheid. Verder gaan dan het bbp betekent niet dat we economische groei moeten afwijzen, maar juist dat we vooruitgang moeten laten zien op de cruciale dimensies van welzijn voor mens en planeet. Dat is wat we in ons rapport hopen vast te leggen.” – Kaushik Basu, Co-voorzitter, High-Level Expert Group on Beyond GDP

Volgende stappen voor implementatie

Het rapport schetst een duidelijke routekaart voor wat nodig is om verder te gaan dan het bbp. Naast een data-agenda bevat het rapport concrete aanbevelingen voor verschillende belanghebbenden – van overheden en het multilaterale systeem tot de statistische gemeenschap, het maatschappelijk middenveld en de media. Het erkent dat het overstijgen van het bbp een gezamenlijke aanpak vereist, met een duurzame inzet van alle betrokkenen.

De aanbevelingen zullen nu door de lidstaten in de Algemene Vergadering worden besproken om overeenstemming te bereiken over een plan om de voortgang op nationaal en internationaal niveau te bevorderen.