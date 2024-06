Op donderdag 30 mei stelde PowerField haar zonnepark en batterijpark in Wanneperveen open voor studenten van de TU Delft Energy Club. Dit is de grootste co-locatie met opwek en opslag van Nederland. Tijdens het bezoek stond het delen van kennis met toekomstige professionals centraal. Medewerkers van PowerField, tevens alumni van TU Delft, verzorgden rondleidingen over het zonnepark en bij het opslagsysteem.

Zonnepark Wanneperveen ligt in de gemeente Steenwijkerland, ten zuiden van Wanneperveen. Sinds september 2023 wekt het zonnepark van 28 megawattpiek een hoeveelheid duurzame stroom op dat gelijk staat aan het verbruik van 8.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens op jaarbasis. Naast het zonnepark bouwt PowerField een opslagsysteem van 52 megawattuur, dat naar verwachting in de zomer van 2024 operationeel is.

Oplossing voor netcapaciteit

Dit is het eerste project waarbij PowerField de opwek van duurzame energie combineert met opslag, en tevens de grootste co-locatie van Nederland. Door het plaatsen van batterijen maakt PowerField optimaal gebruik van de netcapaciteit. De batterij slaat energie op als de maximale belastbaarheid van het net wordt bereikt. Wanneer er veel vraag is naar energie kan de batterij in de behoefte voorzien. Op deze manier worden de capaciteitsproblemen die zich voordoen binnen het Nederlandse elektriciteitsnetwerk verminderd.

Netbeheerder Enexis en PowerField hebben in 2022 een nieuwe vorm van overeenkomst afgesloten. Dit tijdsgebonden contract geeft PowerField flexibele toegang tot het elektriciteitsnet wanneer transportcapaciteit beschikbaar is. Op momenten dat er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar is, slaat de batterij de opgewekte stroom op. De capaciteit die vrijkomt kan Enexis gebruiken voor andere duurzame energieprojecten.

Ivo van Dam, Chief Technology Officer van PowerField: “Toekomstbestendige oplossingen zoals deze helpen de energietransitie vooruit en daar zijn we trots op. Het is erg mooi om te zien dat er veel interesse is vanuit de Energy Club van TU Delft. De opgedane expertise delen we, zodat de toekomstige professionals straks een vliegende start kunnen maken met het verduurzamen van Nederland. De realisatie van project Wanneperveen is een grote stap in het verwezenlijken van onze virtual power plant. Hierin combineren we de opwek en opslag van zonne-energie met de afname van deze energie. De afname doen we via laadpunten voor elektrische auto’s met onze dochteronderneming PowerGo. We kijken enorm uit naar de officiële opening van het project.”

Teije Nolen, voorzitter bij de TU Delft Energy Club: “Deze dag is een goed voorbeeld van een gelegenheid waar duurzame innovaties, studenten, professionals uit het werkveld en kennis samenkomen. De Energy Club is opgezet om studenten in contact te brengen met organisaties zoals PowerField. Hierbij bieden we studenten kansen om zich verder ontwikkelen en te netwerken met bedrijven in de energietransitie. We kijken terug op een zeer geslaagde dag.”