Een bijzondere én feestelijke middag gisteren in de Eekerpolder. Midden in de velden is gisteren de eerste paal van zonnepark Eekerpolder in de grond geslagen. Daarmee is de bouw van het zonnepark nu officieel gestart. Het wordt het grootste Nederlandse zonnepark.

De aftrap

“Na 6 jaar aan papierwerk, bellen, overleggen en twaalf vergunningen verder, kunnen eindelijk zien waar we met z’n allen zo hard aan gewerkt hebben: de start van de bouw van zonnepark Eekerpolder.” Zo trapt Erik Nederhoed, projectdirecteur van zonnepark Eekerpolder de middag af. Met zo’n twintig man in een tent die ons beschut tegen de wind, midden in het veld waar het zonnepark komt te staan.

Na het welkomstwoord van Erik, komt Jelmer Pijlman aan het woord, directeur van Novar. “We staan hier in het energielandschap van de toekomst”, zegt hij over het bijzondere project. En dat is het echt. Niet alleen de grootte van het project, maar vooral de samenwerking met coöperatie Eekerpolder benadrukt de bijzonderheid. “Duurzaamheid, innovatie en samenwerking komen in dit project mooi samen”, vindt Jelmer.

Jaap Keuning, voorzitter van de Coöperatie Eekerpolder, vertelt over de samenwerking. “Het is een enorm grote polder en als omgeving willen we graag meedenken over de invulling daarvan. We hebben er vertrouwen in dat we met het gemaakte plan ecologisch iets kunnen betekenen voor de omgeving.”

De eerste paal

Als laatste spreekt gedeputeerde Johan Hamster zich uit over het project. Daarna is het tijd om de eerste paal in de grond te slaan. Ook dit is een samenwerking! Wethouder Markus Ploeger van de gemeente Midden-Groningen, wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt, gedeputeerde Johan Hamster, directeur van Novar Jelmer Pijlman en voorzitter van Coöperatie Eekerpolder, Jaap Keuning slaan samen de eerste paal in de grond. Nu kan de bouw echt beginnen.

Zonnepark Eekerpolder

Het zonnepark wordt 165 hectare groot en krijgt 330.000 zonnepanelen. De energie die we opwekken is genoeg om jaarlijks zo’n 70.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Samen met de Coöperatie Eekerpolder is besloten dat 18 hectare van het projectgebied wordt gebruikt voor ecologische inpassing en recreatie. Zo komt er een fietsroute in het gebied en worden er natuurvriendelijke watergangen en oevers aangelegd. Aan het einde van dit jaar gaat het eerste deel van het park in gebruik. De overige twee delen zijn klaar begin 2026. “Vanaf maart/april begint de zon weer te schijnen. Het zou mooi zijn als we dan klaar zijn met het project en volop kunnen produceren”, zegt Jelmer Pijlman.