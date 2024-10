TotalEnergies heeft een zonnepark in Almere gebouwd om lokaal 100% groene stroom te leveren aan haar elektrische laadpalen in de regio. Deze laadpalen zijn onderdeel van de samenwerking met MRA-Elektrisch (MRA-E), een openbaar laadnetwerk in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. In Almere staan al meer dan 1.300 laadpunten van TotalEnergies Charging Solutions Nederland (TCSNL).

Door het verbruik van lokale laadpalen af te stemmen op de opwek van lokale zonne-energie wordt het elektriciteitsnet minder belast, omdat de plek van opwek en verbruik dicht bij elkaar liggen. Deze vorm van slim laden draagt bij aan een groenere, stabielere energievoorziening en laat zien hoe TotalEnergies geïntegreerde oplossingen voor schone en betaalbare energie kan bieden aan haar eindklanten.

Zowel MRA-E, gemeente Almere als TotalEnergies zijn blij met het lokaal opwekken én verbruiken van zonne-energie. “De gezamenlijke ambitie binnen deze publiek-private samenwerking is om lokaal meer groene stroom te leveren, onder andere voor laadpalen”, zegt Stefan Evers, managing director van TCSNL. “Ik ben er trots op dat we deze geïntegreerde energieoplossing in gemeente Almere kunnen bieden.”

Lokale energie brengt energietransitie dichterbij

Net zoals TotalEnergies haar publieke laadpalen voorziet van 100% groene energie hebben ook bedrijven steeds meer behoefte aan een duurzame en stabiele energielevering. Overbelasting van het net, oftewel netcongestie, staat vaak verdere verduurzaming in de weg. Op sommige plekken in Nederland is de grens van de hoeveelheid elektriciteit die het net aan kan bereikt. Hier biedt lokale, op de eigen locatie opgewekte energie een oplossing. TotalEnergies helpt bedrijven met het op hun eigen locatie opwekken én gebruiken van zonne-energie en zo hun energieverbruik te verduurzamen. Ook deze vorm van lokale energie brengt de energietransitie dichterbij.

“Door zonnepanelen op grote daken of terreinen van bedrijven te plaatsen kunnen we direct energie leveren”, zegt Riemke Lasonder, Managing Director van TotalEnergies Solar Distributed Generation Nederland, “Zo leveren we schonere, betaalbare en dus ook toegankelijkere energie. Want we willen allemaal naar Net Zero in 2050. Dit kunnen we net als in Almere samen met partners versnellen.”

Over het zonnepark

Dankzij gemeente Almere is grond gevonden om het zonnepark te bouwen. Het park heeft een capaciteit van 4 MWp. De verwachte opgewekte stroom is 3500 MWh per jaar. Hiermee kunnen 17,5 miljoen elektrische kilometers gereden worden.

TotalEnergies heeft in de uitvoering zoveel mogelijk met lokale leveranciers gewerkt, zoals bijvoorbeeld met Theo Pouw voor de betonnen funderingen. Verder is het zonnepark voorzien van een duurzame groenstrook die als doel heeft de lokale biodiversiteit te verbeteren.

Foto: v.l.n.r. Robert Joore, wethouder Sprong, staatssecretaris Jansen, gedeputeerde van Dijk, Stefan Evers, Jeroen Boeve, Riemke Lasonder