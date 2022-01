Logistiek dienstverlener TSN Groen en de gemeente Leiderdorp winnen de EZK Energy Award 2021. TSN Groen is binnen haar branche koploper op het gebied van verduurzaming en maatschappelijke betrokkenheid. Leiderdorp kreeg de eervolle award voor gemeenten.

TSN Groen onderscheidt zich het meest door hun duurzame energieopwekking en duurzame bedrijfsvoering. De gemeente Leiderdorp stuurt opvallend actief en succesvol op energiebesparing bij bedrijven. Het bedrijf en de gemeente namen de award op 27 januari 2022 in ontvangst uit handen van juryvoorzitter Esther Pijs, directeur Warmte en Ondergrond bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Geldprijs van € 25.000

Op donderdag 27 januari nam Andries Vlot, directeur en eigenaar van TSN Groen, de award in ontvangst. Samen met de geldprijs van € 25.000. Namens de gemeente nam wethouder Rik van Woudenberg de award in ontvangst. Hij ontving als prijs een Flower Turbine. Dit is een kleine windmolen waaraan onder andere elektrische fietsen kunnen opladen. De uitreiking gebeurde tijdens het online EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen.

Jaarlijks wordt de EZK Energy Award uitgereikt aan organisaties die zich positief weten te onderscheiden in energiebesparing, duurzame opwekking van energie en/of hernieuwbare warmte. Dit jaar reikte Esther Pijs, directeur Warmte en Ondergrond bij het ministerie van EZK, de award voor de tweede keer uit aan een gemeente. EZK stelt de prijzen beschikbaar.

TSN Groen: gedreven koploper

Juryvoorzitter Esther Pijs: ”De combinatie van duurzame energieoplossingen, sociale betrokkenheid en gedrevenheid gaf dit jaar de doorslag. TSN Groen is een koploper op het gebied van verduurzaming én maatschappelijke betrokkenheid. Het bedrijf heeft een eigen zonnepark met 3.150 zonnepanelen, dat het eigen wagenpark van 60 elektrische voertuigen van stroom voorziet. Daarnaast bouwen ze dieselvoertuigen om naar elektrische auto’s. Maar ook stimuleren ze de groei van flora en fauna voor een betere leef- en werkomgeving. De medewerkers spelen hierbij een centrale rol. Het is een mooi voorbeeld van de 3P’s: People, Planet en Profit. Het enthousiasme werkt heel inspirerend.”

Leiderdorp: meest actieve en succesvolle gemeente in energiebesparing

Gemeente Leiderdorp kreeg de eervolle EZK Energy Award Gemeenten 2021. “Leiderdorp draagt opvallend actief en succesvol bij aan verduurzaming. Samen met de Omgevingsdienst West-Holland stimuleert de gemeente bedrijven om energie te besparen én hierover te rapporteren”, legt juryvoorzitter Esther Pijs uit. In de Zuid-Hollandse gemeente voldoet dan ook landelijk het hoogste percentage bedrijven (91%) aan de informatieplicht energiebesparing.

Wethouder Rik van Woudenberg nam de prijs in ontvangst. “Ik zie het als een beloning voor onze inspanningen van de afgelopen jaren op het gebied van duurzaamheid. Mede dankzij de belangrijke inbreng van onze samenwerkingspartners, bedrijven en inwoners”, aldus wethouder Rik van Woudenberg. “Samen werken wij aan een toekomst zonder aardgas. Dat doen wij onder andere met inwoners, ondernemers, EnergieAmbassadeurs, coöperatie Zon op Leiderdorp en Omgevingsdienst West-Holland”.

Mol Freesia en Mijnwater genomineerd

Naast de winnaars waren Mol Freesia en Mijnwater genomineerd. Bloemkwekerij Mol Freesia BV viel dit jaar op door de combinatie van technieken die ze gebruiken voor het duurzaam kweken van Freesia’s. Energiebedrijf Mijnwater trok de aandacht door de unieke toepassing van een warmtenet in de voormalige mijnen. De toepassing is een inspiratie voor toekomstige aquathermieprojecten.