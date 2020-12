Truckfabrikanten willen alleen nog schone vrachtwagens verkopen in 2040

In een ongekende wetenschappelijke verklaring hebben de Europese vrachtwagenfabrikanten geconcludeerd dat tegen 2040 alle nieuw verkochte vrachtwagens fossielvrij moeten zijn om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Het zal mogelijk zijn om deze doelstelling te halen mits de juiste laad- / tankinfrastructuur wordt gebouwd en er een samenhangend beleidskader wordt opgesteld, inclusief uitgebreide CO2-beprijzing om de transitie te stimuleren.

Voor de ontwikkeling van hun routekaart naar koolstofneutraliteit uiterlijk in 2050, hebben de CEO’s van de Europese fabrikanten van bedrijfsvoertuigen, onder de paraplu van de European Automobile Manufacturers ‘Association (ACEA), hun krachten gebundeld met vooraanstaande wetenschappers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

“Klimaatverandering is de meest fundamentele uitdaging van onze generatie. Tegelijkertijd heeft de woedende COVID-19-pandemie de aandacht gevestigd op de cruciale rol die wegtransport en logistiek spelen om ervoor te zorgen dat voedsel, medicijnen en andere essentiële goederen beschikbaar zijn voor degenen die ze nodig hebben, ” aldus Henrik Henriksson, voorzitter van ACEA’s Commercial Vehicle Board en CEO van Scania. “Als het vrachtvervoer over de weg zijn rol in dienst van de samenleving wil behouden, moeten we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen. We zijn er niet alleen van overtuigd dat het nodig is, we weten dat het mogelijk is en we zijn er klaar voor om het te realiseren. Maar we kunnen het niet alleen; we hebben beleidsmakers en andere belanghebbenden nodig om met ons samen te werken. ”

Een gezamenlijke verklaring van ACEA en PIK, die vandaag is gepubliceerd, schetst de routekaart en voorwaarden voor de transformatie van het wegtransportsysteem. Naast investeringen door de bedrijfswagenindustrie omvat dit beleidsopties zoals wegenheffingen op basis van CO2-uitstoot en een energiebelastingstelsel op basis van koolstof- en energie-inhoud. Een dicht netwerk van laad- en tankinfrastructuur geschikt voor vrachtwagens is ook cruciaal voor het gebruik van emissiearme en emissievrije zware bedrijfsvoertuigen. Volgens ACEA en PIK zou een solide CO2-emissieprijssysteem een ​​van de meest effectieve instrumenten kunnen zijn, aangezien emissievrije voertuigen simpelweg niet zullen opstijgen zolang diesel goedkoper blijft.

“De wetenschap laat ons zien dat als we gevaarlijke omslagpunten in het aardesysteem willen vermijden, we vandaag actie moeten ondernemen – alle beschikbare oplossingen combineren om snel over te schakelen naar koolstofneutraliteit”, zegt aardwetenschapper Johan Rockström van PIK. “Emissievrije voertuigen zullen niet alleen de CO2-uitstoot verminderen, ze zullen ook de luchtkwaliteit verder verbeteren – een factor die van cruciaal belang is voor de menselijke gezondheid.”

Rockström: “Met de ACEA / PIK-samenwerking is een eerste stap gezet, nu industrie en wetenschap gaan samenwerken in een strategisch partnerschap om de transitie te versnellen, op basis van wetenschappelijke informatie.”