Milence, de in Amsterdam gevestigde joint venture van Daimler Truck, TRATON GROUP en Volvo Group, heeft met succes een financieringsovereenkomst van €120 miljoen gesloten om de verdere uitrol van zijn groeiende netwerk van hoogwaardige laadhubs voor elektrische vrachtwagens in Europa te versnellen.

De financiering wordt verstrekt door een consortium van partners, waaronder fondsen beheerd door het infrastructuurschuldenplatform (BRIDGE) van Edmond de Rothschild Asset Management, Íslandsbanki, Invest-NL en Invest International. Íslandsbanki en Universal Investment, de AIFM van een aanvullende kredietverstrekker, werden eveneens geadviseerd door Edmond de Rothschild Asset Management. Deze transactie wordt ondersteund door de Europese Unie via het InvestEU-fonds.

Als belangrijke mijlpaal voor Milence betekent deze financiering de eerste toegang van het bedrijf tot de bredere kapitaalmarkten en vormt zij een aanvulling op de initiële aandeleninvestering van €500 miljoen door de oprichtende aandeelhouders. De opbrengsten van de financiering zullen worden ingezet om de missie van Milence richting emissievrij wegtransport verder te ondersteunen, wat het sterke marktmomentum onderstreept en investeringen in schaalbare en economisch haalbare openbare laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens versnelt. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 worden afgerond, onder voorbehoud van het voldoen aan alle afsluitende voorwaarden.

Versnelling van de uitrol van infrastructuur

Milence heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn missie en exploiteert momenteel 34 laadhubs in acht Europese landen. Daarnaast bevinden nog eens 16 hubs zich in verschillende ontwikkelingsfasen, met als doel om tegen eind 2028 in totaal 90 hubs operationeel te hebben. Deze groeiende dekking legt de basis voor elektrisch langeafstandstransport en versterkt de positie van het bedrijf als toonaangevende speler in de sector.

In heel Europa versnelt de uitrol van openbare laadinfrastructuur, met inmiddels bijna 1.800 voor vrachtwagens geschikte laadpunten langs de belangrijkste vrachtcorridors. Milence blijft de uitrol van hubs de komende jaren verder opschalen, ter ondersteuning van de verduurzaming van het wegtransport en als bijdrage aan de Europese klimaatdoelstellingen.

Sterke ondersteuning van financieringspartners

Milence is erin geslaagd een consortium van kredietverstrekkers aan zich te binden dat een brede mix van financiële instellingen vertegenwoordigt, met diepgaande expertise in infrastructuur- en energietransitie-financiering.

De financieringsovereenkomst biedt Milence flexibele en schaalbare middelen om de kapitaalintensieve uitrolstrategie te ondersteunen.

“Het veiligstellen van deze financieringsovereenkomst van €120 miljoen markeert een belangrijke stap in het opschalen van ons netwerk in Europa en weerspiegelt het sterke momentum in de markt. Elektrisch wegtransport speelt niet alleen een cruciale rol in het verduurzamen van transport, maar vormt ook een belangrijke pijler van de Europese energietransitie en energieonafhankelijkheid. Het vermindert de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen en versterkt tegelijkertijd de veerkracht en concurrentiekracht van Europa. De technologie is er, de businesscase ontwikkelt zich, en met aanhoudend momentum en de juiste beleidsmatige ondersteuning kunnen we deze transitie in heel Europa opschalen.” Anja van Niersen, Chief Executive Officer van Milence.

“De steun van deze sterke groep internationale financieringspartners onderstreept het vertrouwen in zowel onze strategie als in de cruciale rol van laadinfrastructuur bij het mogelijk maken van de transitie naar emissievrij wegtransport. Deze financiering markeert de eerste toegang van het bedrijf tot de bredere kapitaalmarkten en versterkt onze positie voor toekomstige financieringsrondes.” Wolfgang Brand, Chief Financial Officer van Milence.

“Wij zijn er trots op Milence te ondersteunen bij de ontwikkeling van essentiële infrastructuur die emissievrij transport in Europa mogelijk maakt. Dankzij de sterke ondersteuning van de toonaangevende Europese truckfabrikanten als aandeelhouders en de voortrekkersrol van het bedrijf op het gebied van openbare laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens, is Milence uitstekend gepositioneerd om in te spelen op de versnellende elektrificatie van zwaar wegtransport,” aldus Shirley Chojnacki, Head of Energy bij het infrastructuurschuldenplatform BRIDGE van Edmond de Rothschild Asset Management en Jean-Francis Dusch, CIO van BRIDGE.

“Milence is uitstekend gepositioneerd om een belangrijke aanjager van emissievrij transport in Europa te worden. De opschaling van laadinfrastructuur voor vrachtwagens vraagt om substantiële investeringen. We zijn er trots op om samen met een sterk consortium van gelijkgestemde partners de uitbreiding van Milence te financieren,” aldus Bastiaan Gielink, Senior Investment Manager van Invest-NL.

De transitie naar emissievrije logistiek versnellen

Nu de vraag van klanten naar duurzame logistiek toeneemt, neemt ook de behoefte aan speciale laadoplossingen met hoog vermogen voor vrachtwagens in rap tempo toe. Hoewel al belangrijke vooruitgang is geboekt, verloopt de uitrol nog ongelijkmatig. Dit onderstreept de noodzaak om de ontwikkeling verder te versnellen, ondersteund door gerichte financiering en gestroomlijnde vergunningsprocessen. Verdere uitbreiding van de infrastructuur zal cruciaal zijn om grootschalige elektrificatie van zwaar wegtransport mogelijk te maken.

Milence richt zich op het leveren van betrouwbare laadervaringen van hoge kwaliteit voor transportbedrijven en helpt daarmee belangrijke barrières voor de adoptie van elektrische vrachtwagens weg te nemen. Het netwerk van het bedrijf ondersteunt zowel langeafstandstransport als regionaal transport, met laadhubs die strategisch zijn gelegen langs belangrijke transportroutes en uitgerust zijn met geavanceerde laadtechnologie speciaal voor zware voertuigen. Door als voortrekker Megawatt Charging System (MCS)-technologie uit te rollen op drie belangrijke hubs en te werken aan de eerste MCS-corridor, loopt Milence voorop in de markt en zorgt het bedrijf ervoor dat de juiste infrastructuur beschikbaar is naarmate de vraag verder groeit.