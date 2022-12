Met trots kondigt Trivium Packaging aan dat ze de Platinum status, de hoogst beschikbare ranking, in de EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingen van 2022 hebben behouden. “Het felbegeerde Platinum predicaat van EcoVadis, ’s werelds grootste en meest vertrouwde leverancier van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen, weerspiegelt onze toewijding aan duurzaamheid.”

De platina onderscheiding van EcoVadis weerspiegelt aangetoonde verbeteringen en bijdragen aan duurzame groei in het afgelopen jaar. Bedrijven worden beoordeeld op 4 categorieën: Milieu, Arbeid & Mensenrechten, Ethiek en Duurzame inkoop. Trivium presteerde goed in alle categorieën, maar scoorde vooral goed in de categorieën Milieu en Ethiek. EcoVadis kent de Platinum eer alleen toe aan de beste één procent van de meer dan 100.000 deelnemende bedrijven die wereldwijd worden beoordeeld, in meer dan 160 landen en 200 industrieën.

Michael Mapes (CEO): “Het is een eer om twee jaar op rij erkend te worden met de top platina rating voor Trivium’s duurzaamheidspraktijken. Het is een fantastische erkenning van Trivium’s proactieve en gestructureerde duurzaamheidsaanpak op alle niveaus van ons bedrijf – van de verpakking zelf tot de productievloer, in de hele organisatie wordt onze toewijding aan duurzame en ethische praktijken gekenmerkt door deze prestigieuze prestatie.”

“De lat wordt elk jaar hoger gelegd en ik ben erg trots op het feit dat Trivium deze kans grijpt”, zegt Jenny Wassenaar, Chief Sustainability Officer bij Trivium. “Deze prestatie, toegekend door EcoVadis, is een bewijs van onze prestaties bij Trivium en van de langetermijninvestering die we hebben gedaan in duurzame praktijken. Onze toewijding aan het stimuleren van een positieve impact op duurzaamheid biedt een geweldig voorbeeld van transparantie en inspiratie voor continue verbetering voor de industrie om te volgen.”

Het EcoVadis-classificatiesysteem schaalt op van Brons, naar Zilver, naar Goud en uiteindelijk naar Platina – met een Platina-classificatie voor een selecte groep die toonaangevend is op het gebied van ESG-normen (Environment Social Governance). De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op internationale normen, waaronder Global Reporting Initiative, de Ten Principles van het UN Global Compact en ISO 26000. Elke organisatie krijgt een samengestelde score voor een combinatie van elk van de vier categorieën: Milieu, Ethiek, Arbeid & Mensenrechten en Duurzame inkoop.