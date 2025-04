The Flower Farm, het merk voor palmolievrije producten, start samen met Trees for All een grote actie voor herbebossing van het tropisch regenwoud op Borneo. Consumenten kunnen zelf een boom doneren en The Flower Farm verdubbelt die bijdrage door voor elke gedoneerde boom een extra exemplaar te planten. Het project richt zich op het herstel van 23 hectare regenwoud in Petuk Barunai, een regio waar grootschalige ontbossing plaatsvindt ten behoeve van palmolieplantages. Met deze langlopende actie wil The Flower Farm naast herstel van het regenwoud ook de bewustwording onder Nederlanders vergroten rondom het belang van het regenwoud voor het klimaat, de biodiversiteit en onze planeet.

Trees for All en The Flower Farm hebben een gedeelde missie: het behoud van het regenwoud. Deze bossen zijn van onschatbare waarde en huisvesten meer dan 80% van de wereldwijde biodiversiteit. De wereldwijde ontbossing is een ecologische ramp en vormt een directe bedreiging voor talloze dier- en plantensoorten — zoals de orang-oetan, die volledig afhankelijk is van deze leefomgeving. Bomen zijn bovendien een belangrijk middel tegen klimaatverandering. Ze slaan CO2 op en zorgen voor verkoeling.

Marieke Romano, van Trees for All: “Het is inspirerend om samen te werken met een partner als The Flower Farm, die intrinsiek gemotiveerd is om bij te dragen aan een groenere wereld. Onze missies versterken elkaar, waardoor we samen extra impact maken. We kunnen nog meer mensen bewustmaken van het belang van bomen en hen oproepen met ons mee te doen door zelf ook een boom te planten.”

Lokale helden

Samen met de lokale bevolking wordt er gewerkt aan het herstel van het regenwoud van Petuk Barunai. Waar op Borneo nog altijd veel bos verdwijnt om plaats te maken voor palmolieplantages, kiest deze gemeenschap voor een duurzaam alternatief: bos herstellen en behouden in combinatie met agroforestry. De lokale bevolking plant een mix aan regionale boomsoorten, met daartussen fruit- en notenbomen die voedsel opleveren. Een duurzaam alternatief, waarmee de gemeenschap een voorbeeld is voor de omliggende gemeenschappen.

“Het draait uiteindelijk natuurlijk niet alleen om het planten van bomen,” stelt Arjen van Strien, van The Flower Farm. “We willen samen ook meer bewustwording creëren. Wij kunnen het gesprek bij 1,5 miljoen huishoudens letterlijk op tafel brengen, dat zijn meer dan drie miljoen Nederlanders. Bovendien hebben we via Trees for All een goed zicht op wat er écht speelt op de plekken waar het verschil gemaakt moet worden en kunnen we nog gerichter helpen.”

Herbebossing

The Flower Farm gaat ontbossing van het regenwoud tegen door het produceren van plantaardige producten waarvoor geen ontbossing nodig is én door duurzame initiatieven te steunen. Maar er is meer nodig om het regenwoud in leven te houden. Door samen te werken met Trees for All, wil The Flower Farm de aanwas van nieuw regenwoud stimuleren. Voor slechts vijf euro doneer je al een boom, en dat aantal wordt verdubbeld door The Flower Farm. Op deze manier draagt The Flower Farm bij aan het doel om minimaal 23 hectare regenwoud te herstellen, oftewel 20.000 bomen terug te planten en zo het bewustzijn op een leuke en positieve manier te vergroten.

“Alleen stoppen met ontbossen is niet genoeg, er is al te veel verloren gegaan. Daarom willen we ook actief bijdragen aan herbebossing,” aldus Van Strien. “Dankzij deze samenwerking kunnen we samen met onze klanten op een eenvoudige manier dubbel zoveel impact maken — daar waar het nodig is. We roepen iedereen op om mee te doen, want samen kom je verder!”

Afbeelding door Pau Brugues Sintes