Om de voetafdruk van haar transport verder te verkleinen, werkt ATAG Benelux met nieuwe transportmethodes. Inkomende en uitgaande goederen die voorheen met regulier vrachtverkeer werden vervoerd, gaan nu veelal per boot, trein en vrachtwagens die op biologische diesel rijden naar de plaats van bestemming. Dit vermindert de CO2 uitstoot per transport met minimaal 50%. Het uiteindelijke doel is om een energieneutraal transportnetwerk te realiseren.

Inkomende goederen worden nu vanaf de haven in Rotterdam met een binnenvaartschip naar Doesburg vervoerd, wat een CO2 reductie van 60% oplevert. Vanaf daar worden de goederen, zoals koelkasten en ovens, met een vrachtwagen naar het ATAG Benelux transportcentrum in Duiven gebracht.

Multimodaal transport

Producten die vanuit de ATAG fabrieken in Slovenië en Italië komen, worden nu voor het grootste deel van de afstand per trein in plaats van vrachtwagen vervoerd. Dit betekent dat er iedere dag twee tot drie minder vrachtwagens op de weg zijn, naar en in Nederland. Vanaf de fabrieken worden de producten op de trein naar Duisburg, Duitsland, gezet. Vervolgens komen de goederen per vrachtwagen naar Nederland. Hiermee wordt de CO2 uitstoot per rit met 50% verminderd. Dit traject zal nog verder verduurzaamd gaan worden door vrachtwagens op biologische (HVO) diesel te laten rijden.

Outbound transport

Voor langere afstanden worden vrachtwagens ingezet die op biologische diesel rijden. Bij uitgaande transporten binnen Nederland hiervan is de uitstoot van CO2 met maar liefst 90% verlaagd. Daarnaast werkt ATAG Benelux samen met transportbedrijven op het naburige bedrijventerrein, om onnodige kilometers te besparen. Kortere afstanden zullen in 2024 overbrugd worden met elektrische vrachtwagens. Het verduurzamen van het transport blijft de komende jaren een belangrijk speerpunt voor ATAG Benelux, dat naast kantoren en distributiecentra in Nederland en België, ook fabrieken in o.a. Slovenië en Italië heeft.

Foto: Jan van Os, Manager Innovatie en Duurzaamheid, vertelt de pers over de logistieke processen binnen het bedrijf.