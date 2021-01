Transformatie van voedingsindustrie door zoetstof uit reststromen van bananen: geen afval en gezondere opties.

Fooditive BV en Frutco AG zijn verheugd te kunnen melden dat ze een partnerschap aangaan om de lijn voor zoetstof uit bananen van Fooditive® naar Europa te halen. Ter versterking van de inspanningen op het gebied van duurzaamheid en de bestrijding van voedselverspilling en de belofte om producten en merken van de hoogste kwaliteit aan consumenten te leveren, geeft Fooditive zijn productiemethoden in licentie, waardoor Frutco – een van de grootste bedrijven op het gebied van tropische vruchten in Zwitserland en Zuid-Amerika, met producten die in 70 procent van de merken in Europa terug te vinden zijn – productlijnen van Fooditive® kan gaan produceren.

De investering in de duurzame voedingsindustrie helpt klanten om met behulp van betaalbare en gezonde innovatieve technologie de uitstoot van CO 2 in hun toeleveringsketen te elimineren.

Om het streven naar de bestrijding van de klimaatverandering verder te versterken en tot een meer circulaire economie te komen, bouwen Fooditive en Frutco AG een biodieselfabriek voor de verwerking van diverse soorten afval en restproducten waarmee alle reststromen van bananen en tropische vruchten kunnen worden verwerkt.

Duurzame toekomst

Het streven naar duurzaamheid en de belofte van Frutco AG om de wereld te voorzien van een duurzame plantaardige zoetstof zal leiden tot een betere gezondheid van ons allemaal en eliminatie van de CO 2 -uitstoot in de toeleveringsketen.

“Jaren geleden hebben we het ons als missie gesteld om in 2030 100% duurzaam te zijn om zo bij te dragen aan een betere wereld. Samen met Fooditive breiden we momenteel ons productassortiment uit en creëren we een nieuwe zoete wereld, een wereld die gezonder is en waarin efficiënt wordt omgegaan met hulpbronnen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit project ons in staat zal stellen verdere mijlpalen te bereiken door ons te blijven inzetten voor het behoud van hulpbronnen, de bescherming van het milieu en een betere gezondheid van veel mensen.” Claudia Lauener Hofer COO, Frutco AG

In de fabriek zal gebruik worden gemaakt van de allernieuwste technologie van Fooditive B.V., waarmee het mogelijk is alle soorten reststromen van groente en fruit te verwerken, waaronder bijproducten van de voedselverwerking, afval afkomstig van de voedselindustrie en non-food-gewassen die op marginale gronden worden verbouwd.

“Met dit project zetten we in op een betere toekomst voor de wereld, een wereld waarin we alle soorten reststromen van groente en fruit gebruiken om het leven van mensen te verbeteren. Dit project samen met Frutco AG is een belofte om met de beste handelspartners een product te leveren dat voldoet aan de hoogste normen,” aldus Moayad Abushokhedim – CEO, Fooditive B.V.

Door de passie van Fooditive en de expertise en de cultuur van innovatie van Frutco AG te combineren met de vaardigheden van kritische partners in de voedingsindustrie kunnen we producten op de markt brengen waarmee we de toekomst van de voedingssector kunnen bestendigen en een grote impact kunnen hebben.

Het project en de productiecapaciteit zullen baanbrekend zijn, onder meer dankzij het procedé waarbij gebruik wordt gemaakt van fermentatie om zoetstoffen en functionele bestanddelen te produceren. Het project gaat in januari 2021 van start en de fabriek zal medio 2022 in gebruik genomen worden. De nieuwe fabriek zal nieuwe banen opleveren voor de regio en nieuwe kansen bieden voor de voedingsindustrie, die voor verschillende uitdagingen staat.