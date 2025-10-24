Het gerechtshof van Parijs heeft TotalEnergies veroordeeld voor misleidende handelspraktijken vanwege valse claims over haar “ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden” en om “een belangrijke speler in de energietransitie” te zijn. Dit vonnis vormt een belangrijk precedent, onder meer voor de lopende zaak van een Belgische landbouwer tegen TotalEnergies.

De uitspraak kwam er in de rechtszaak die in 2022 werd aangespannen door Greenpeace Frankrijk, Les Amis de la Terre France en Notre Affaire à Tous, met steun van ClientEarth. Zij klaagden de communicatiecampagne aan die het olie- en gasbedrijf voerde rond de naamswijziging van Total naar TotalEnergies in 2021.

“Deze overwinning is een historisch keerpunt voor de bescherming van consumenten, het klimaat en de strijd tegen greenwashing,” reageert Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België. Het is wereldwijd de eerste keer dat een olie- en gasmultinational door een rechtbank wordt veroordeeld voor het misleiden van het publiek door haar bijdrage aan de klimaattransitie en haar imago groener voor te stellen dan het in werkelijkheid is.

De Franse rechtbank heeft TotalEnergies bevolen:

hun valse beweringen te staken binnen een maand, op straffe van een voorlopige dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging;

de uitspraak gedurende 180 dagen zichtbaar te publiceren op de startpagina van hun website www.totalenergies.fr.

“Met meer dan 97% van haar energieproductie afkomstig uit fossiele brandstoffen en bijna 80% van haar investeringen nog steeds gericht op olie en gas, blijft Total de klimaatcrisis verergeren. Toch beweert het bedrijf bij te dragen aan de oplossing ervan,” vervolgt Thijs.

“Deze historische beslissing van de rechtbank maakt eindelijk een einde aan het verdoezelen van dit soort schadelijke bedrijfspraktijken door het gebruik van greenwashing.”

Nog een rechtszaak in België

Deze veroordeling in Frankrijk komt één maand vóór de start van de pleidooien in de Farmer Case. Dat proces werd – met steun van Greenpeace België, FIAN en de Liga voor Mensenrechten – aangespannen door de Belgische landbouwer Hugues Falys tegen TotalEnergies wegens de rol van het bedrijf in de klimaatcrisis.“Dit belangrijke precedent ontmaskert eindelijk het wereldwijde patroon waarin de klimaataansprakelijkheid van machtige olie- en gasgroepen door greenwashing ondergesneeuwd wordt,” besluit Thijs. “Volgende maand in Doornik zal de schade veroorzaakt door TotalEnergies rechtstreeks aan bod komen, en krijgt de rechtbank de kans om een einde te maken aan decennia van straffeloosheid voor grote vervuilers.”