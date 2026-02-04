TotalEnergies en Tikehau Capital kondigen de oprichting aan van een gezamenlijk investeringsplatform om de ontwikkeling van publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Nederland en België te stimuleren. Deze samenwerking ondersteunt gemeenten in hun EV-transitie en versterkt de positie van TotalEnergies als toonaangevende speler in publieke laadinfrastructuur in de Benelux.

Het platform is voor gelijke delen eigendom van TotalEnergies en Tikehau Capital en heeft als doel:

de verdere ontwikkeling van publieke laadconcessies die momenteel worden gebouwd of geëxploiteerd door TotalEnergies in verschillende grote Nederlandse en Belgische steden;

het inspelen op nieuwe aanbestedingen die de stedelijke laadinfrastructuur in Nederland en België uitbreiden.

TotalEnergies brengt zijn expertise in om publieke laadinfrastructuur te ontwikkelen, exploiteren en onderhouden, volledig aangedreven door gecertificeerde hernieuwbare energie. TotalEnergies zal daarnaast gebruikmaken van het partnerschap met Tikehau Capital om zijn businessmodel in elektrische mobiliteit te versterken, profiterend van de kapitaalinbreng van Tikehau Capital en de verdeling van investeringen, kosten en risico’s.

TotalEnergies is een belangrijke speler in publieke laadinfrastructuur met meer dan:

18.000 laadpunten in Nederland, waarmee het een van de belangrijkste spelers van het land is;

9.500 laadpunten in België, waar we marktleider zijn.

“We zijn verheugd om deze nieuwe samenwerking met Tikehau Capital te ondertekenen, die ons in staat stelt de uitrol van publieke laadinfrastructuur in Nederland en België te versnellen en onze aanwezigheid uit te breiden in deze pioniersmarkten voor elektrische mobiliteit,” zei Mathieu Soulas, Senior Vice President, New Mobilities bij TotalEnergies.

“Onze samenwerking met TotalEnergies om publieke laadnetwerken in Nederland en België te ontwikkelen sluit volledig aan bij ons beleid om te investeren in infrastructuur die de energietransitie versnelt. Het gezamenlijke platform zal toegang bieden tot efficiënte en duurzame laadoplossingen, en zo helpen om de transportsector koolstofvrij te maken,” aldus Emmanuel Laillier, Chief Investment Officer Private Equity bij Tikehau Capital.