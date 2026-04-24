Van Werven Plastic Recycling Holding en EGlog hebben vandaag de officiële opening aangekondigd van hun nieuwe joint-venture kunststofrecyclingfabriek in Talange, nabij Metz, in de regio Grand Est in Frankrijk. De nieuwe onderneming opereert onder de naam Van Werven Plastic Recycling France SAS en vormt een belangrijke mijlpaal in het versterken van circulaire kunststofrecyclingoplossingen op de Franse markt.

De faciliteit richt zich op de verwerking van harde kunststoffen afkomstig uit Franse uitgebreide producentenverantwoordelijkheidssystemen (Extended Producer Responsibility – EPR) en uit inzamelstromen van bouw- en sloopafval. Door post-consumer kunststofstromen om te zetten in hoogwaardige gerecyclede materialen helpt Van Werven Plastic Recycling France fabrikanten te voldoen aan regelgeving en bij te dragen aan een meer circulaire kunststofketen.

Fase 1 van de locatie is inmiddels volledig operationeel, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 15.000 ton harde kunststoffen per jaar. In de komende maanden bereiden de partners zich voor op Fase 2 van het project, waarmee de totale capaciteit zal worden verhoogd naar meer dan 30.000 ton per jaar. Daarmee wordt de rol van de fabriek binnen de Franse recyclingmarkt verder versterkt.

De joint venture combineert de jarenlange expertise van Van Werven op het gebied van geavanceerde kunststofrecyclingtechnologieën met de sterke lokale marktkennis en operationele capaciteiten van EGlog in Frankrijk. Samen streven de partners ernaar betrouwbare en hoogwaardige recyclingoplossingen te bieden die voldoen aan strenge milieu‑, industriële en wettelijke normen.

“ De opening van Van Werven Plastic Recycling France past perfect binnen onze groeiambities in Europa. Frankrijk is een belangrijke markt voor circulaire kunststoffen, met name dankzij de EPR‑systemen. Met Fase 1 nu operationeel en een duidelijke routekaart voor verdere capaciteitsuitbreiding, biedt deze joint venture een solide basis voor duurzame groei op de lange termijn in Frankrijk.”

— Eric van Roekel, Directeur, Van Werven Plastic Recycling Holding

“Wij zijn trots om deze joint venture samen met Van Werven te realiseren. Deze faciliteit speelt een belangrijke rol in de verwerking van harde kunststoffen uit Franse systemen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en in het behoud van waardevolle materialen in de kringloop. De gefaseerde ontwikkeling van de locatie weerspiegelt onze gezamenlijke visie: het bouwen van een toekomstgerichte infrastructuur voor kunststofrecycling in Frankrijk.”

— Thomas Beck, President, EGlog

De nieuwe locatie van 25.000 m² is uitgerust met moderne verwerkingstechnologieën en is ontworpen om te opereren volgens hoge milieu‑, kwaliteits‑ en veiligheidsnormen. Naast het ondersteunen van de Franse recyclingdoelstellingen draagt de fabriek bij aan lokale werkgelegenheid en aan de ontwikkeling van een duurzaam industrieel ecosysteem in de regio Grand Est.

Over Van Werven Plastic Recycling Holding

Van Werven Plastic Recycling Holding is een toonaangevende Europese groep die gespecialiseerd is in kunststofrecycling, met name in de inzameling, sortering en recycling van kunststofafval tot hoogwaardige secundaire grondstoffen voor industriële toepassingen.

Over EGlog

EGlog is een Frans multimodaal logistiek- en industrieel dienstverleningsbedrijf met uitgebreide ervaring in afvalbeheer en recyclingoplossingen in diverse sectoren, waaronder hout, huishoudelijk afval, staalslakken en minerale materialen. Hiermee ondersteunt EGlog circulaire-economie-initiatieven in tal van industrieën. EGlog is een joint venture tussen Eurogranulats en de Beck Group.