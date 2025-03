De gemeente Almere en netwerkbedrijf Alliander hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem te realiseren voor nieuw te bouwen woonwijken. Samen ontwikkelen zij het Balanswijk-concept, een innovatief energiesysteem waarin energie lokaal wordt opgewekt, uitgewisseld en opgeslagen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is netbewust bouwen: door de opwek en het gebruik van energie binnen de wijk in balans te brengen, wordt de belasting op het elektriciteitsnet geminimaliseerd.

Een belangrijke stap richting een duurzame toekomst

“Met deze samenwerking zetten wij en Alliander een belangrijke stap richting een duurzame toekomst, waarin innovatieve en lokale energieoplossingen bijdragen aan een betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor iedereen. Met de Balanswijk onderzoeken we of we een basis kunnen leggen voor een energiesysteem dat niet alleen duurzaam en betrouwbaar is, maar ook schaalbaar en betaalbaar,” aldus wethouder Alexander Sprong. “Door nu al te experimenteren en te leren van kleinschalige innovatieve projecten, zorgen we ervoor dat Almere Pampus straks optimaal profiteert van een goed functionerend en toekomstbestendig energiesysteem.”

Alliander speelt een sleutelrol in toekomstige energienetwerken

Alliander speelt een sleutelrol in het ontwikkelen en implementeren van de energienetwerken van de toekomst. “Als Alliander werken we samen met andere partijen aan innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Zo maken we samen het energienet klaar voor de toekomst.,” zegt Maartje Brans, Directeur Innovatie Alliander. “De samenwerking met Almere biedt een unieke kans om netbewust bouwen via het Balanswijk-concept in de praktijk te brengen, door opwek en verbruik van energie door het jaar heen zoveel mogelijk in balans te brengen, waardoor de wijk een zo klein mogelijke aansluiting op het elektriciteitsnet nodig heeft. Een belangrijke stap naar een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem.”

Bijdrage aan energieneutraliteit en leefbaarheid

Almere heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en, waar mogelijk, zelfs energieleverend. Deze samenwerking draagt niet alleen bij aan het leveren van andere duurzame energie uit bronnen die beter zijn voor het milieu, maar richt zich ook op de bredere leefbaarheid en zorgt ervoor dat woonwijken minder afhankelijk zijn van het energienet. Naast technische vraagstukken wordt ook gekeken naar gedragscomponenten zoals het anders omgaan met energie, waardoor bijvoorbeeld het verbruik ervan omlaag gaat. Bovendien helpt het Balanswijk-concept op de korte termijn om woningbouwprojecten toch te kunnen inpassen. Op de langere termijn draagt het bij aan het anders gebruiken van ons energiesysteem. Met de Balanswijk in Almere zetten we hier de eerste concrete stappen voor.

Vervolgstappen

Nu de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend, wordt er een werkplan opgesteld met concrete projecten, leervragen en doelen. De opgedane kennis en ervaringen dragen niet alleen bij aan de energietransitie in Almere en Pampus, maar dienen ook als voorbeeld voor andere gebiedsontwikkelingen in Nederland.