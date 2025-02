Gemeente Utrecht werkt, in samenwerking met TotalEnergies, steeds meer aan het bevorderen van duurzame mobiliteit. Inwoners en bezoekers van de Domstad en omliggende wijken kunnen hierdoor hun elektrische voertuigen sneller, efficiënter en goedkoper opladen. Recent is alweer de 2000e publieke laadpaal geplaatst in de gemeente. Daarnaast komen er meer snelladers en introduceert TotalEnergies dynamische tarieven in de stad.

Tijdens een proefperiode gaan vijftien laadpalen in de Utrechtse wijk Vleuterweide deze dynamische tarieven hanteren. De laadprijzen worden aangepast op basis van de verwachte beschikbaarheid van zon- en windenergie. Zo kunnen gebruikers profiteren van lagere tarieven tijdens momenten dat er meer hernieuwbare stroom op het net beschikbaar is. De tarieven helpen niet alleen om kosten te besparen, ze dragen ook bij aan een evenwichtiger elektriciteitsnet. Afhankelijk van de eerste resultaten van deze pilot zullen dynamische tarieven op meer plaatsen beschikbaar komen.

Wethouder Eva Oosters (Milieu en Emissieloos Vervoer), gemeente Utrecht: “De uitbreiding van het laadnetwerk en de introductie van dynamische laadtarieven zijn belangrijke stappen in de verdere verduurzaming van mobiliteit in Utrecht. Door elektrisch laden slimmer en beter toegankelijk te maken, stimuleren we het gebruik van schone voertuigen en werken we samen aan een gezondere leefomgeving voor alle Utrechters.”

TotalEnergies plaatst 38 snellaadpunten in Utrecht

In 2025 realiseert TotalEnergies op 17 locaties 38 snellaadpunten, verspreid over de stad. Deze locaties bevinden zich bij winkels, sportfaciliteiten, een park en de taxistandplaats bij het centraal station. Elke locatie krijgt snelladers die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers, met vermogens variërend van 50kW tot 400kW per snellader. Zo installeren we bijvoorbeeld bij de Woonboulevard vier snellaadpunten met ieder een capaciteit van 100kW.

Stefan Evers, Managing Director van TotalEnergies Charging Solutions Nederland is ook trots op de samenwerking met de gemeente Utrecht en de implementatie van dynamische tarieven: “Utrecht bewijst wederom een van de koplopers te zijn op het gebied van het verder verduurzamen van mobiliteit in ons land.”

Schonere lucht en minder CO₂-uitstoot

De voordelen voor de bewoners van de gemeente Utrecht zijn aanzienlijk. Met de uitbreiding van het laadnetwerk en de introductie van dynamische tarieven, kunnen zij profiteren van meer beschikbare laadpunten en lagere laadkosten tijdens groene laadmomenten. Dit draagt bij aan een schonere luchtkwaliteit en een vermindering van de CO₂-uitstoot, wat de leefbaarheid in de stad ten goede komt.