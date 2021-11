Too Good To Go redt 10 miljoenste maaltijd

Vandaag is via Too Good To Go in Nederland de 10 miljoenste maaltijd van de verspilling gered. Dat staat gelijk aan een CO2e-besparing van circa 25.000.000 kg*. Een mijlpaal in de strijd tegen voedselverspilling. ‘s Werelds grootste app tegen voedselverspilling lanceerde in januari 2018 in Nederland het platform waar ze winkels met overgebleven eten koppelen aan consumenten. Sindsdien bieden al 5.000 partners hun overschotten aan op de app en strijden ruim 2,5 miljoen Nederlandse gebruikers mee tegen voedselverspilling.

Eten redden bij grote ketens en lokale ondernemers

Geertje Zeegers, Country Manager bij Too Good To Go Nederland vertelt over de mijlpaal: “Iedere geredde maaltijd is er één die op een bord belandt in plaats van in de prullenbak. Zo kijk ik daar altijd naar. Dat dit vandaag al 10 miljoen keer gebeurd is, maakt me ongelofelijk trots! Petje af voor alle partners en consumenten die zich iedere dag inzetten om eten te redden via de app. We weten dat er nog heel veel te redden valt, maar we blijven samen onze impact groter maken. Maaltijd voor maaltijd!” Je kunt via de app overgebleven eten redden bij zowel grote ketens als lokale ondernemers. Eerder kondigde Too Good To Go al aan de app ook open te stellen voor voedingsproducenten met overgebleven producten. Diverse producenten maakten hier dit jaar gebruik van.

* Equivalenten zijn een schatting gebaseerd op basis van gegevens van de EPA – United States Environmental Protection Agency