Too Good To Go identificeert voedselverspilling als derde grootste vervuiler ter wereld – en komt in actie!

Tijdens de Europese Week van de Duurzame Ontwikkeling (30 mei – 5 juni 2019) lanceert Too Good To Go, wereldwijd de grootste app tegen voedselverspilling, een unieke campagne. Too Good To Go identificeert voedselverspilling als de 3e grootste vervuiler ter wereld en wil het bewustzijn hierover vergroten. Daarom gaat Too Good To Go voor elke 100ste geredde maaltijd een boom planten. Hiermee wil de sociale onderneming de CO2-uitstoot verder neutraliseren, maar ook de positieve impact op het milieu vergroten.

Voedselverspilling aansprakelijk voor 8% van de CO2-emissies

Voedselverspilling wordt vaak benaderd vanuit een economisch perspectief – het heeft impact op onze portemonnee. Maar er is veel minder bewustzijn over het feit dat voedselverspilling en klimaatverandering hand in hand gaan. Voedselverspilling is namelijk aansprakelijk voor 8% van de CO2-emissies in de wereld (Bron: FAO, 2015). Als voedselverspilling een land was, zou het na China en Amerika de grootste uitstoter van CO2 zijn.

CO2 neutraliseren tijdens Europese Week van de Duurzame Ontwikkeling

Oogsten, verwerken, transporteren en distribueren van voedsel draagt bij aan een grote ecologische impact. Een geredde maaltijd van Too Good To Go voorkomt gemiddeld 2,5 kilo CO2-uitstoot. Tussen 30 mei en 5 juni vindt de Europese Week van de Duurzame Ontwikkeling plaats: een Europees initiatief met als focus activiteiten, projecten en evenementen onder de aandacht te brengen die duurzame ontwikkeling stimuleren en organiseren. Dagelijks brengt Too Good To Go de impact van voedselverspilling onder de aandacht bij haar community van gebruikers en deelnemende ondernemers. Tijdens deze week gaat Too Good To Go nog een stap verder door naast voedselverspilling te verminderen ook de impact van CO2 verder te neutraliseren. Voor elke 100ste maaltijd die tijdens deze week wordt gered, plant Too Good To Go een boom.

Dankzij dit initiatief maximaliseren zij hun positieve bijdrage aan het milieu. Onnodige CO2-emissies die gepaard gaan met voedselverspilling worden verminderd en bomen helpen de overtollige CO2 in de atmosfeer te neutraliseren.

PUR Projet

Bossen zijn de longen van onze planeet. Ze genereren zuurstof en absorberen CO2 waardoor die niet vrijkomt in de atmosfeer en niet bijdraagt aan het broeikaseffect. Voor de Europese Week van de Duurzame Ontwikkeling werkt Too Good To Go samen met het PUR Projet. Dat is een sociale onderneming met veel ervaring in projecten waarbij ze ecosystemen regenereren met kleinschalige boeren over de hele wereld. Tot nu toe heeft PUR Projet meer dan 11 miljoen bomen geplant, verspreid over meer dan 40 actieve projecten.

4000 bomen planten voor maximale impact

Het doel van Too Good To Go tijdens de campagneweek is om de impact van elke geredde maaltijd te maximaliseren. Too Good To Go verwacht, in de 11 Europese landen waar de app actief is, meer dan 400.000 maaltijden van de vuilnisbak te redden en hierdoor 4.000 bomen te kunnen planten.

Over Too Good To Go

Too Good To Go is wereldwijd de grootste app tegen voedselverspilling. Restaurants, supermarkten, bakkerijen, hotels en andere winkels verkopen hun dagelijkse overschotten via de app voor een verlaagde prijs aan consumenten. Hierdoor worden nog perfect eetbare producten niet weggegooid en de impact op het milieu tot een minimum beperkt. Sinds de oprichting in 2016 zijn er wereldwijd 14 miljoen maaltijden gered.

Al meer dan 600.000 maaltijden gered in Nederland

Sinds de lancering in 2018 zijn er al meer dan 600.000 maaltijden gered in Nederland. De app heeft ondertussen al meer dan 650.000 geregistreerde gebruikers en meer dan 1500 partners met dekking in alle provincies in Nederland.