Tony’s Chocolonely publiceert vandaag zijn nieuwste jaarFAIRslag met daarin de impact en financiële resultaten voor het boekjaar 2023/2024. In tijden van torenhoge cacaoprijzen en extreme uitdagingen voor cacaoboeren, boekt Tony’s zowel qua impact als financieel enorme vooruitgang:

Tony’s zet een omzet neer van €200,1 miljoen, een groei van zo’n €50m (+33%).

6 missiepartners hebben zich aangesloten bij Tony’s Open Chain (TOC), waaronder Feastables uit de V.S., de Engelse supermarket Waitrose en het Belgische Colruyt. Albert Heijn breidde de samenwerking uit en gaat al zijn cacao inkopen via Tony’s Open Chain.

Samen met al zijn missiepartners kocht Tony’s afgelopen cacaoseizoen 17.690 ton traceerbare cacao (+19%) eerlijk in bij ruim 20.296 cacaoboeren (+14%).

Het percentage kinderarbeid is met 3,9% lager dan ooit, 1718 cases van kinderarbeid zijn afgelopen seizoen opgelost.

Er vond er geen ontbossing plaats op cacaoplantages waar Tony’s en zijn missiepartners mee samenwerken.

Tony’s passeert voor het eerst 200 miljoen in omzet, door sterke groei in V.S.

Tony’s laat een sterke groei zien in omzet die groeit met 33,2% tot €200,1 miljoen (vs. €150,2m vorig jaar). De omzetgroei wordt gedreven door successen in de V.S. waar Tony’s met 86% groeit, onder andere door listings bij de Walmart en Kroger, de 2 grootste retailers in de V.S. Ook andere markten groeien: 45% in het V.K. & Ierland, 6% in Nederland, en 27% in de DACH-regio.

Tony’s is hard op weg om van een iconisch Nederlands impactmerk, een concurrerende wereldwijde speler te worden in de chocolade-industrie. Tony’s blijft daarom bewust investeren in groei. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van een deel van de productie van vloeibare chocolade naar een nieuwe productiefaciliteit bij World’s Finest in de VS. Om daarnaast aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, vindt er significante uitbreiding plaats in de fabriek in België, gefinancierd door bestaande investeerders. Door deze strategie en ondanks stijgende marktkosten, zoals hoge cacaoprijzen, inflatie en gestegen rentekosten, boekte Tony’s een positieve bruto winst (EBITDA) van €1,2 miljoen en een ingecalculeerd verlies van €6,8 miljoen.

Meer eerlijk ingekochte cacao, minder kinderarbeid, geen ontbossing

Hoewel cacaoboeren en de sector voor grote uitdagingen stonden in het seizoen 23/24, boekt Tony’s vooruitgang op de grote problemen in cacao: armoede, kinderarbeid en ontbossing. Samen met al zijn missiepartners kocht Tony’s afgelopen cacaoseizoen 17.690 ton traceerbare cacao (+19%) in bij 20.296 cacaoboeren (+14%) volgens zijn 5 samenwerkingsprincipes. Dit betekent dat al deze boeren voor de lange termijn de prijs voor een leefbaar inkomen betaald krijgen voor hun cacao en dat ze worden ondersteund met de productie en klimaatbestendigheid van hun plantage. Voor het boekjaar 24/25 verwacht Tony’s Open Chain een groei in cacaovolume naar 30.300 ton (+71%), gekocht van 34.200 boeren (+69%), o.a. door de nieuwe TOC-missiepartners.

Het percentage kinderarbeid daalde verder bij cacaocoöperaties waar Tony’s al langere tijd mee samenwerkt, van 4,4% naar 3,9% (vs. een industriegemiddelde van 46,7%). 1718 gevallen werden opgelost vorig cacaoseizoen. Dit laat zien dat er een uitweg is om kinderarbeid structureel uit te bannen in cacao. Ook heeft er wederom geen ontbossing plaatsgevonden bij de productie van cacao. Dit kan Tony’s Open Chain garanderen door 100% traceerbaarheid en het risico op ontbossing binnen een straal van 500 meter van beschermde gebieden via GPS mapping te monitoren. Dit gaat verder dan dat de Europese ontbossingswet (EUDR) voorschrijft.

6 nieuwe missiepartners in Tony’s Open Chain

Tony’s heeft 6 nieuwe partners verwelkomd in Tony’s Open Chain. Het collectief bestaat inmiddels uit 20 missiepartners (inclusief Tony’s) die samen een einde aan uitbuiting in cacao willen maken. Nieuwe partners zijn het Amerikaanse Feastables, uit Engeland Waitrose en Pip & Nut, het Belgische Colruyt, het Nederlandse Holie’s Foods en Johnny Cashew. Albert Heijn breidde de samenwerking uit en gaat al zijn cacao inkopen via Tony’s Open Chain.

Tony’s Chief Chocolonely (CEO) Douglas Lamont licht toe: “Dit jaar heeft de cacaosector door de stijgende cacaoprijzen voor hele grote uitdagingen gestaan. Toch groeit Tony’s Chocolonely, wat betekent dat onze impact in West-Afrika ook toeneemt. Het rapport is het bewijs dat onze 5 samenwerkingsprincipes geschaald kunnen worden. We laten zien dat we boeren een beter bestaan geven als we langdurig samenwerken en we bieden een oplossing voor het structureel uitbannen van kinderarbeid in cacao. Tony’s Chocolonely groeit hard, maar onze cacaovolumes groeien nog veel harder door de nieuwe missiepartners die zich hebben aangesloten bij Tony’s Open Chain, die hun cacao eerlijk inkopen via onze keten, waaronder één van de snelstgroeiende Amerikaanse chocolademerken en een aantal grote supermarkten. Maar om de hele industrie te veranderen, moeten we laten zien dat het bedrijfsmodel ook werkt voor aandeelhouders. De toegenomen omzet, de sterke groei in de VS en onze belangrijkste Europese markten, en een positieve EBITDA zijn sterke bewijzen hiervoor. Ik ben dankbaar voor Tony’s team dat groeit en het groeiende aantal missiepartners dat zich bij ons heeft aangesloten op deze reis om uitbuiting in cacao te stoppen”