Tony’s Chocolonely pleit voor suikertax

Sinds het begin van de pandemie is persoonlijke ‘gezondheid’ belangrijker dan ooit. En laten we eerlijk zijn, chocolade dankt een groot deel van zijn kraak en smaak aan suiker (tussen de 27 en 54,5 procent, afhankelijk van de reep). Ook al is Tony’s Chocolonely crazy about chocolate, ze zijn vooral ook heel serious about people. Daarom pleit het bedrijf voor de invoering van een suikertax.

Maar jullie wisten toch al lang dat jullie een product vol suiker maken?

Oh jazeker. Maar het zit gewoon niet in ons DNA om weg te blijven van prangende maatschappelijke vraagstukken. En vanwege Covid is gezondheid voor ons opnieuw topprioriteit. We zijn tenslotte een impactbedrijf dat chocolade maakt, en niet andersom. We zijn opgericht om uitdagingen in de cacao-industrie aan te pakken, zoals moderne slavernij en illegale kinderarbeid. Dit zal altijd onze belangrijkste focus blijven. Maarja.. suiker is nu eenmaal het ingrediënt dat ons werk mogelijk maakt en dat kunnen we niet negeren.

En de ongemakkelijk waarheid?

Nou, als het op chocolade aankomt, is het de hoogste tijd dat we d’r niet langer omheen draaien. Om het heel simpel te zeggen: terwijl de verkoop van onze chocolade direct bijdraagt aan ’t maken van meer impact, is het slecht voor je gezondheid wanneer je er te veel van eet.

Kun je wat cijfers voor me kraken? I’m a sucker for science!

Goed dat je ’t vraagt! We zijn geen experts, maar we hebben ons huiswerk gedaan:

In ons thuisland (Nederland) krijgt de gemiddelde persoon minimaal 2 keer de aanbevolen suikerinname per dag binnen (oef..). En wat dacht je van Amerika: daar bevat naar schatting 60% van de verpakte voedingsmiddelen en dranken in de supermarkten toegevoegde suikers. Niet best dus..

Ondertussen weten we dat een slechte balans tussen voeding en beweging één van de belangrijkste oorzaken is van het feit dat 13% van de wereldbevolking obesitas heeft. En dit is weer gelinkt aan aan een lange lijst van ernstige gezondheidsrisico’s. En laten we ’t nog grotere plaatje niet vergeten: er zijn hoge directe en indirecte kosten van overconsumptie zoals de kosten voor de gezondheidszorg en de gevolgen voor productiviteit en ziekteverzuim.

Benieuwd naar meer cijfers over het suikerprobleem? Duik dan effe in ons hele onderzoek.