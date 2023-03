Tony’s Chocolonely heeft de koppositie weer overgenomen en is uitgeroepen tot meest duurzame merk van Nederland volgens de Sustainable Brand Index 2023, waarin consumenten de meest duurzame merken aanwijzen. De Vegetarische Slager staat vlak achter Tony’s Chocolonely en verliest haar vorig jaar veroverde koppositie. Valess eindigt op de derde plaats. Dit is het resultaat van de Sustainable Brand Index, die vandaag voor de zevende keer wordt gepresenteerd.

Dit zijn de Industry Leaders

Wat verandert er in de consumentenwaardering in 2023?

Behalve dat er een nieuwe overall winnaar is en er veel verschuivingen zijn in de top 10, zien we meer veranderingen dit jaar. Binnen de categorie Supermarkten zien we dat Lidl de koppositie heeft overgenomen van Albert Heijn. Bij de bankensector heeft Triodos Bank de leiding overgenomen van ASN Bank. Ook zien we dat binnen de categorie ‘Beverages’ Spa aan kop gaat, waar dat vorig jaar nog Bar-le-Duc was.

De sterkste nieuwkomer op de lijst dit jaar is Dopper. Virginia Yanquilevich, CEO Dopper: “Sinds onze oprichting staat het creëren van positieve impact voorop. Dat we sterkste nieuwkomer op de lijst zijn dit jaar is een geweldig signaal van de consument dat het geluid dat wij al 13 jaar laten horen urgent en relevant is. Sinds 2009 inspireren wij individuen, bedrijven en overheden om zich aan te sluiten bij de Dopper Wave door te stoppen met plastic wegwerpwaterflessen, en in plaats daarvan kraanwater te drinken uit een herbruikbare fles. Samen met partners werken we dagelijks toe naar die gedragsverandering om zo plasticvervuiling terug te dringen.”

Onder de merken die dit jaar het meest verliezen op de ranglijst, vinden we energiedirect.nl, Essent en Sanex. Terwijl Kia, JYSK en Lindt het meest zijn gestegen ten opzichte van 2022.

Tony’s wil het goede voorbeeld geven en inspireren

Ester van Dusseldorp, Duchess Chocopreme en Country Manager Benelux van Tony’s Chocolonely: “Wij zijn er trots op dat wij voor de 5e keer bovenaan deze lijst staan samen met een aantal andere hele mooie koplopers, zoals De Vegetarische Slager. Juist in deze tijden, willen we het woord ‘samen’ in onze missie voor 100% slaafvrije chocolade benadrukken. Wij vinden dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om de wereld socialer en duurzamer te maken. Die sociale en duurzame wereld kunnen we alleen ‘samen’ bereiken. We willen hierin het goede voorbeeld geven en andere bedrijven inspireren om met ons mee te doen. Daarnaast roepen we de politiek op om de Wet Internationaal Verantwoord Ondernemen (IVMO) in te voeren. Zodat er een einde komt aan mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling en er een gelijkwaardig speelveld ontstaat voor alle bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen. Want alleen samen kunnen we 100% slaafvrij de norm maken in chocolade.”

Meer transparantie in de ranking

Dit jaar heeft SB Insight, het moederbedrijf achter het grootschalige onderzoek van de Sustainable Brand Index enkele wijzigingen en aanscherpingen aangebracht in de publicatie van vandaag. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in zowel de officiële ranking. Naast de ranking posities worden ook de ranking scores van alle merken in de ranking gepubliceerd. Ook wordt een disclaimer toegevoegd waarin de statistische foutmarge van de ranking scores wordt vermeld. SB Insight verwacht dat dit zal leiden tot een beter begrip van hoe merken worden waargenomen door consumenten en hoeveel of hoe weinig merken verschillen in perceptie. Uiteindelijk gaat dit leiden tot nog meer urgentiebesef van merkeigenaren om nog transparanter en gedifferentieerder hun duurzaamheidsverhalen aan de consument uit te leggen. (Redactie: de ranking zegt feitelijk niets hoe duurzaam het betreffende product of bedrijf achter het merk zelf is).

Meer aandacht voor klimaat

De interesse in duurzaamheid onder Nederlandse consumenten is nog nooit zo hoog geweest als dit jaar, ook in tijden van recessie en inflatie. Juist ook wanneer we dit afzetten tegen de cijfers van de andere onderzochte landen.

In veel sectoren waar consumenten aankoopbeslissingen nemen, speelt duurzaamheid als factor een grotere rol ten opzichte van voorgaande jaren. Deze trend lijkt zich door te zetten, ondanks de moeilijke economische tijden.

Toch zijn er ook sectoren waarin mensen, gezien de huidige economische situatie, het juist moeilijker is geworden om duurzaamheid prioriteit te geven als het gaat om aankopen op bijvoorbeeld e-commerce platforms maar ook bijvoorbeeld bij het kiezen van een bank of bancaire producten. Energie blijft echter de sector waar consumenten duurzaamheid het meest prioriteit geven, geen verrassing, aangezien mensen zich zeer bewust zijn van de aanhoudende energiecrisis in Nederland en Europa.

Het is ook vermeldenswaard dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een harde lijn heeft gevoerd met betrekking tot wat bedrijven kunnen zeggen over klimaat en milieu, wat veel aandacht heeft gekregen in de media en de publieke discussies. Als mogelijk resultaat is de positieve houding in relatie tot duurzaamheidscommunicatie onder Nederlanders voor het derde jaar op rij afgenomen. Dit toont aan dat er een groeiend bewustzijn is van duurzaamheidskwesties en dat consumenten kritischer worden als het gaat om de duurzaamheidsclaims van bedrijven en merken.

Binnen afzienbare tijd gaat wetgeving uit Europa en Brussel- gerelateerd aan de Green Deal- ervoor zorgen dat consumenten beter beschermd worden als het gaat om beweringen aangaande duurzaamheid van merken en bedrijven. Iets wat SB Insight, het moederbedrijf van het onderzoek achter Sustainable Brand Index, van harte toejuicht.

Achtergrond over het onderzoek

De Sustainable Brand Index is het grootste onafhankelijke merkenonderzoek over duurzaamheid in Europa. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd. In het onderzoek van 2023 werden in een nationaal representatieve steekproef tussen december 2022 en februari 2023 12.000 Nederlandse consumenten ondervraagd in de leeftijd van 16-75 jaar. In totaal werden 210 merken in 22 sectoren beoordeeld op hun gepercipieerde prestaties ten aanzien van de 17 wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen.