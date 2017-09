Tony’s Chocolonely onderzoekt gang naar de Beurs

Het chocolademerk Tony’s Chocolonely werd 12 jaar geleden geïntroduceerd op de Nederlandse markt, en zag haar omzet sinds 2011 verdertigvoudigen. Inmiddels wordt Tony’s Chocolonely in 7 landen en in 16 smaken in het vaste assortiment verkocht. Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer van Tony’s Chocolonely licht toe: “We zijn sinds de start van Tony’s Chocolonely succesvol met het veroveren van de consumentenharten met hoge kwaliteit chocolade waarmee we laten zien dat chocolade maken anders kan, door direct samen te werken met cacaoboeren. Daar zijn we trots op, maar het brengt ons nog niet dicht genoeg bij ons uiteindelijke doel; het slaafvrij maken van de cacao-industrie.”

Tony’s Chocolonely heeft met een groei van meer dan 50% per jaar een indrukwekkend track record opgebouwd als geloofwaardig merk met een groot potentieel. “Daarop willen wij nu kapitaliseren. Zonder ook maar één concessie te willen doen aan waar Tony’s Chocolonely voor staat, ben ik ervan overtuigd dat we de kapitaalmarkt kunnen gebruiken om de volgende stap te zetten op weg naar het realiseren van onze missie.”