Tony’s Chocolonely neemt chocoladefabriek Althaea De Laet over

Tony’s Chocolonely kondigt vandaag de overname aan van Althaea NV en De Laet International NV en voegt deze samen tot de chocoladefabriek AlthaeaDe Laet Int. Het familiebedrijf is een langetermijnpartner van het eerste uur en de chocoladefabriek waar Tony’s al sinds de start mee samenwerkt. De overname markeert een strategische mijlpaal in de groeiplannen van Tony’s; door te werken met een eigen fabriek om zijn unieke repen te mouleren, is Tony’s in staat om sneller te innoveren, flexibeler te zijn op productniveau en zijn productiecapaciteit te verhogen. Tony’s blijft samenwerken met andere langetermijnpartners om aan de groeiende vraag naar repen te kunnen blijven voldoen. De overname is een belangrijke stap in het realiseren van Tony’s grote droom: Tony’s Chocolonely Chocolate Circus, een fabriek in Zaandam die in de komende jaren zal worden gebouwd.

“We zijn heel erg enthousiast om deze overname bekend te kunnen maken. Het is een geweldige stap voor Tony’s Chocolonely als een snelgroeiend impactbedrijf. Ingrid, Alain en het team van Althaea-De Laet Int. zijn vanaf het begin onze partners geweest en hebben onze missie altijd gesteund, ook al leek onze vraag soms een beetje ambitieus of gek, zoals het maken van een ongelijk verdeelde chocoladereep. We zijn ontzettend dankbaar voor deze kans en het vertrouwen dat zij hebben in Tony’s om de toekomst van dit bedrijf, dat met zoveel liefde is opgebouwd, veilig te stellen.”, zegt Anne-Wil Dijkstra, Choco Co-Captain (COO) bij Tony’s Chocolonely.

De Laet Int. werd in 1960 opgericht door familie De Laet en is altijd een familiebedrijf gebleven. In 1987 kwam Althaea erbij die de verantwoordelijkheid voor de commerciële ontwikkeling van het bedrijf op zich nam. Gedreven door de passie voor chocolade heeft de Belgische fabrikant zich ontwikkeld van een klein en exclusief ambachtelijk bedrijf, gespecialiseerd in likeurpralines, tot een chocoladefabriek voor het mouleren van repen en tabletten voor Tony’s en andere chocoladebedrijven. Tony’s kwam in 2004 via Barry Callebaut in contact met Althaea-De Laet Int. en zij hebben vervolgens met hun uitgebreide ervaring in Fairtradechocolade de allereerste alarmerend rode Tony’s melkchocoladereep geproduceerd.

“Omdat wij als familie geen directe opvolging hebben, zochten wij een partner, een ondernemer, die onze droom met dezelfde spirit en passie kon voortzetten. En die partner hebben we gevonden in het team van Tony’s Chocolonely. We vertrouwen erop dat Tony’s ervoor zal zorgen dat Althaea-De Laet Int. een mooie toekomst tegemoet gaat met behoud van onze waarden: zorg voor het team, kwaliteit en collegialiteit.”, aldus Ingrid Bryssinck, Managing Director bij Althaea-De Laet Int.

Tony’s gaat nauw samenwerken met het managementteam van de fabriek om de komende jaren te zorgen voor een soepele overgang. “We moeten eerst leren hoe we moeten lopen, voordat we kunnen gaan rennen.” legt Dijkstra uit over de aanpak van Tony’s in deze overname. “Het hele team van Althaea-De Laet Int. heeft tientallen jaren aan kennis en ervaring in huis. Ze weten hoe ze de lekkerste chocolade moeten mouleren en hoe ze een productiefaciliteit efficiënt kunnen runnen. Productie op deze schaal is voor ons een nieuwe vaardigheid die we onder de knie moeten krijgen. Maar we zijn enthousiast om met ze samen te werken, van ze te leren en de komende tijd grip te krijgen op de productie.”